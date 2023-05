1 iunie: ziua în care s-au născut actrița americană Marilyn Monroe și scriitorul Mircea Cărtărescu

Pe 1 iunie este ziua de naștere a scriitorului Mircea Cărtărescu, dar și a actorului Morgan Freeman. Tot pe 1 iunie este sărbătorită Ziua Internațională a Copilului și este ziua în care s-a născut actrița americană Marilyn Monroe.

Alte evenimente importante în istoria zilei:

1878 – A avut loc Congresul internaţional de la Berlin

Congresul a fost convocat în vederea revizuirii Tratatului de la San Stefano, cu participarea reprezentanţilor celor şapte Mari Puteri. România nu este admisă cu participare oficială, dar Congresul îi recunoaşte independenţa şi drepturile asupra Dobrogei, Deltei Dunării şi Insulei Şerpilor.

Judeţele Bolgrad, Cahul şi Ismail din sudul Basarabiei sunt încorporate din nou Rusiei, deşi Convenţia ruso-română din aprilie 1877 prevăzuse în mod expres respectarea integrităţii teritoriale a României.

1925: Este declarată Ziua Internațională a Copilului

Ziua Internațională a Copilului a început în a doua duminică a lunii iunie, în 1857, datorită reverendului Dr. Charles Leonard, pastor al Bisericii Universaliste a Răscumpărătorului din Chelsea, Massachusetts: Leonard a organizat un serviciu special dedicat și pentru copii. Leonard a numit această zi Ziua trandafirului, deși a fost mai târziu numită Duminică de flori și apoi Ziua Copilului.

Ziua copilului a fost menționată prima dată la Geneva la Conferința Mondială pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor în august 1925, la care 54 de reprezentanți din diferite țări, au adoptat Declarația pentru Protecția Copilului. După această conferință, multe guverne au introdus „Ziua copilului”.

1926: S-a născut Marilyn Monroe, actriță, model și cântăreață americană

A fost o actriță, model, cântăreață, sex simbol și divă pop a secolului al XX-lea. Ascensiunea lui Monroe la nivelul de celebritate a început cu selectarea ei pentru a poza în câteva reviste, asta în timp ce primul ei soț făcea parte din Marina Comercială.

Cea mai însemnată parte a filmelor ei au fost făcute pentru 20th Century Fox, unde și-a luat și numele care a făcut-o celebră. După câteva apariții minore în decurs de câțiva ani, Marilyn a început să devină cunoscută pentru talentul ei de comediană, ajutată fiind și de remarcabila ei prezență scenică. Și-a îndreptat eforturile către apariții mai consistente, și, la un anumit moment al carierei sale, a reușit să-și îndeplinească acest scop. Circumstanțele misterioase ale morții lui Marilyn au fost subiectul multor speculații, dar nu au reușit să-i știrbească reputația de cea mai legendară figură publică a tuturor timpurilor.

1937: S-a născut Morgan Freeman, actor american

Este un actor american, regizor de film și narator, câștigător al Premiului Oscar. A devenit cunoscut în anii 1990, după ce a avut roluri într-o serie de filme de succes produse la Hollywood.

1943: A murit Leslie Howard, actor englez

Născut în 1893, a fost un actor de origine engleză. A devenit foarte cunoscut pentru rolul interpretat în filmul Pe aripile vântului, unde l-a interpretat pe Ashley Wilkes, bărbatul de care a fost veșnic îndrăgostită Scarlett O’Hara, personajul însufleți de Vivien Leigh.

Filmul realizat în 1939 a rămas pe primul loc în istoria cinematografiei, ca fiind cel mai premiat film, până în 2009, când recordul a fost doborât de „Titanic”.

1946: Sunt executați Mihai și Ion Antonescu

Execuția are loc la Jilava, unde alături de Mareșalul Ion Antonescu și Mihai Antonescu este executat și Constantin Z. Vasiliu și Gheorghe Alexianu, în urma condamnării la moarte de instanța „Tribunalului Poporului”.

Ion Antonescu ceruse să fie executat de armată, dar a fost refuzat. În momentul tragerii, Antonescu a salutat, după care a căzut. Șeful gardienilor l-a împușcat în cap cu revolverul, dar doctorul nu a confirmat decesul, așa că a mai fost nevoie de încă un glonț în piept. În ciuda acestor măsuri, Antonescu și generalul Vasiliu mai prezentau semne de viață.

Șeful gardienilor a luat o pușcă și a tras trei sau patru focuri în corpul lui Antonescu. Faptele petrecute în acest timp au fost prezentate într-un proces verbal, întocmit de Comisia constituită de Parchetul Tribunalului Ilfov, precum și înregistrate de câteva camere de luat vederi. Filmele se află la Ministerul Justiției.

1956 - S-a născut scriitorul Mircea Cărtărescu

Este unul dintre cei mai premiați și traduși scriitori români ai perioadei post-comuniste, publicând peste 30 de volume, traduse în 23 de limbi. Este unul dintre numele frecvent menționate pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru literatură, fiind propus oficial, de două ori, de către Uniunea Scriitorilor din România. Este membru al Uniunii Scriitorilor și al PEN România și profesor la Universitatea din București.

Despre copilăria sa, el va afirma că ea „reprezintă principala sa experiență existențială și singura pe care a trăit-o atent”

1971 - S-a născut Monica Anghel, cântăreaţă şi actriţă

Anghel a câștigat Festivalul Internațional „Cerbul de aur”, ediția 1996 și a participat, ca reprezentantă a României, la concursul Eurovision (ediția din 2002, împreună cu Marcel Pavel). Este cunoscută și datorită participării sale îndelungate ca actor activ în grupul de umor „Divertis”.

Monica Anghel a cântat în duet cu actorul Ștefan Iordache. Dan Iagnov le-a compus trei cântece care apar pe discul „Magazinul meu de vise” înregistrat la casa de discuri Roton în anul 2007. Aceste trei cântece sunt: „Mai mult decât oricând”, „Viața noastră este un tangou” și „Nu te întreb”. Pentru Monica Anghel și Gabriel Cotabiță, Dan Iagnov a compus duetul „Continent pierdut”.

1974 - S-a născut cântăreața Alanis Morissette

S-a născut la Ottawa, Canada și este o compozitoare, cântăreață, producătoare de înregistrări și (ocazional) actriță maghiaro-canadiano-americană. Este deținătoarea a 12 Premii Juno și 7 Premii Grammy, vânzând peste 60 de milioane de albume în întreaga lume.

Alanis Morissette a început cariera sa în Canada, înregistrând ca adolescentă două albume realizate în stilul dance-pop, Alanis și Now Is the Time. Debutul său internațional s-a făcut cu albumul Jagged Little Pill, care este realizat într-o manieră influențată de muzica rock și deține onorantul loc de a fi cel mai bine vândut album în lume al unei muziciene din Canada.