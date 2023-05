27 mai: Ziua în care s-a născut actrița Medeea Marinescu

Pe 27 mai este ziua de naștere a actriței cunoscute din celebrul film pentru copii Maria Mirabela. Tot în această zi s-a născut celebrul chef britanic Jamie Oliver.

Alte evenimente importante din istorie ce au avut loc pe 27 mai:

1600: Mihai Viteazul devine domn al Țării Românești, al Ardealului și a Moldovei

Mihai Viteazul a realizat prima unire politică a celor trei țări române.

A fost domnul Țării Românești între 1593-1600. Pentru o perioadă (în 1600), a fost conducător de facto al celor trei state medievale care formează România de astăzi: Țara Românească, Transilvania și Moldova. Înainte de a ajunge pe tron, ca boier, a deținut dregătoriile de bănișor de Strehaia, stolnic domnesc și ban al Craiovei.

La sfârșitul anului 1588 devine stolnic al curții lui Mihnea Turcitul, iar în 1593 ban al Craiovei în timpul domniei lui Alexandru cel Rău.

În septembrie 1593, după ce a plătit la Poarta Otomană, după obiceiul timpului, o sumă mare de bani (400.000 de florini) și având și sprijinul patriarhului Constantinopolului, Mihai a devenit domn al Țării Românești, înscăunarea sa având loc la București pe 15 octombrie/S.N. 25 octombrie, în același an.

1821 – A fost ucis Tudor Vladimirescu, conducător al Revoluţiei de la 1821

Tudor Vladimirescu a fost ucis din ordinul lui Alexandru Ipsilanti, conducătorul Eteriei.

În 1806 a fost numit vătaf de plai la Cloșani, adică administrator al unui district de munte, funcție pe care o va deține până în 1820.

Poartă unele discuții cu reprezentanții Eteriei pentru cooperare militară, pentru ca „pandurii să înlesnească trecerea lui Ipsilanti peste Dunăre“, pentru a ridica poporul la luptă împotriva regimului fanariot.

„Proclamația de la Padeș“ i-a speriat pe boieri, care trimit corpuri de oaste pentru a-l opri. Intrând în București, este primit cu entuziasm de către masele populare și preia, de fapt, în primăvara anului 1821, conducerea țării. Tudor Vladimirescu îi cere conducătorului Eteriei să treacă Dunărea, așa cum promisese inițial, pentru ca Țara Românească să nu fie transformată în teatru de război.

Conducătorii eteriștilor au pus la cale un complot pentru a-l îndepărta. Ridicat prin trădare de la Golești la 21 mai, Tudor a fost ucis de șefii eteriștilor la Târgoviște, în noaptea de 27 spre 28 mai, învinuit probabil de colaborare cu otomanii împotriva eteriștilor.

1963: Bob Dylan lansează albumul The Freewheelin' Bob Dylan

Albumul Freewheelin' Bob Dylan a conținut doar cover-uri: tradiționala „Corrina, Corrina” și „Honey, Just Allow Me One More Chance”. Toate celelalte melodii au fost originale ale lui Dylan iar albumul Frewheelin a arătat pentru prima dată talentul său de liricist. Piesa „Blowin' in The Wind” va deveni una dintre cele mai cunoscute melodii ale lui Dylan. În Iulie 1963, cântecul a devenit hit internațional pentru trio-ul folk Peter, Paul & Mary.

The Freewheelin' Bob Dylan a ajuns până pe locul 22 în SUA, mai târziu devenind hit în Marea Britanie unde va atinge locul 1 în 1965. A fost una dintre cele 50 de înregistrări alese în 2002 de Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii pentru a fi incluse în Registrul Național de Înregistrări.

În 2003 albumul a fost clasat pe locul 97 în Lista celor mai bune 500 de albume ale tuturor timpurilor stabilită de revista Rolling Stone.

1974: S-a născut Medeea Marinescu, actriță

Medeea Marinescu a debutat la vârsta de doar 3 ani în filmul Iarna bobocilor (1977) al regizorului Mircea Moldovan, dar a devenit bine cunoscută şi recunoscută după interpretarea rolului principal, Mirabela, din filmul fantezie Maria Mirabela (1981) al lui Ion Popescu Gopo şi al Nataliei Bodiul.

Părinţii ei au lucrat în cinematografie: tatăl, Ion Marinescu, era operator de imagine, iar mama ei era machieuză de cinema.

Absolventă în 1996 a Academiei de Teatru şi Film Bucureşti, la clasa profesorului Florin Zamfirescu, Medeea Marinescu a jucat în mai multe filme, iar în stagiunea 2009 - 2010 a Teatrului Naţional Bucureşti a jucat în patru piese, dintre care una este Egoistul de Jean Anouilh.

1975: S-a născut Jamie Oliver, bucătar britanic

S-a născut la Uttlesford, Anglia, Regatul Unit) este un bucătar englez, participă la emisiuni de televiziune, gastronom și este autor de cărți de bucate. Porecla lui, Bucătarul Dezbrăcat, datează de la primul său spectacol de gătit și este sinonimă cu simplitatea ingredientelor și a pregătirii rețetelor sale.

A apărut pentru prima oară la televiziune într-un documentar despre River Cafe. A fost remarcat de o mare companie de televiziune și invitat să fie protagonistul primei serii din „Naked Chef”, care a avut un uriaș succes. În paralel cu emisiunea TV, care apoi s-a numit „Oliver's Twist”, Jamie a scris mai multe cărți: „The Naked Chef”, „The Naked Chef Takes Off”, „Happy Days” și „Jamie's Kitchen”. Este de asemenea editorul revistei „British GQ”, colaborator al „Times Magazine” și are un editorial lunar în revista „Marie Claire”. A mai scris, de asemenea, „La masă cu Jamie” și „Cu Jamie prin Italia”.

2004: NASA a anunțat descoperirea unei noi planete

Este considerată cea mai tânără dintre cele identificate până în prezent, având mai puțin de un milion de ani.

Descoperirea a fost realizată folosind Telescopul Spațial Kepler al NASA, precum și Observatorul W. M. Keck din Mauna Kea, Hawaii. Planeta nou-descoperită se numește K2-33b, este puțin mai mare decât Neptun și face o rotație completă în jurul stelei sale în doar 5 zile. K2-33b, cea mai tânără planeta descoperita pana acum, are o vârstă cuprinsă între 5 și 10 milioane de ani.

2005 - România a depus instrumentul de ratificare a Tratatului de aderare la UE

Evenimentul a avut loc concomitent cu Bulgaria, fiind ultima etapă procedurală în exprimarea consimţământului României pentru aderarea la UE.

Aderarea României la Uniunea Europeană a avut loc la 1 ianuarie 2007. Această dată a fost propusă la summitul de la Salonic din 2003 și confirmată la Bruxelles pe 18 iunie 2004. Raportul de țară privind progresele României din octombrie 2004 a afirmat de asemenea data de 1 ianuarie 2007 ca dată de aderare pentru România și Bulgaria. Cele două țări au semnat Tratatul de aderare pe 25 aprilie 2005 la Abația Neumünster din Luxemburg.

2019: Liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat la închisoare

Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Dragnea a fost acuzat că, în calitate de președinte al CJ Teleorman (2000-2012), respectiv de președinte al PSD Teleorman, i-ar fi determinat pe șefii Direcției de Protecție a Copilului Teleorman să le angajeze fictiv și să le mențină în funcții pe două membre PSD: Adriana Botorogeanu (51 de ani) și Anisa-Niculina Stoica (46 de ani). Pentru că pesedistele nu au fost în toți anii în care au fost angajatele Direcției nicio zi pe la birou, deși aveau contract de muncă în regulă, statul a fost prejudiciat cu 108.612 de lei, reprezentând drepturi salariale încasate necuvenit, arată procurorii.„Timp de 8 ani și jumătate și 4 ani și jumătate, nimeni nu a văzut că cele două secretare lipseau de la muncă? În condițiile în care dacă alți funcționari lipseau 10 minute erau sancționați!”, spunea procurorul DNA, la ultimul termen din proces, pe 20 mai.