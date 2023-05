28 mai: Ziua în care s-a născut actorul și cântărețul Tudor Chirilă VIDEO

La 28 mai 1968 s-a născut cântăreața și actrița australiană Kylie Mingoue, iar în anul 1974 s-a născut actorul și cântărețul Tudor Chirilă. În aceeași zi, dar în anul 1979, s-a născut actrița Lili Sandu.

28 mai 1937: A fost înființat grupul auto german Volkswagen

Compania Volkswagen a fost înființată de guvernul german cu scopul de a produce autoturisme la costuri scăzute. De asemenea, cuvântul „Volkswagen” înseamnă „mașina poporului”, conform Volkswagen Newsroom.

Sediul companiei se află în orașul german Wolfsburg, iar primul model fabricat a fost Volkswagen Type 1. Acest model a fost fabricat până în anul 2003.

28 mai 1968: S-a născut cântăreața și actrița Kylie Minogue

Născută la Melbourne, Australia, Kylie Minogue a devenit cunoscută în urma rolului pe care l-a interpretat în telenovela australiană „Neighbours”. Ulterior, a decis să se dedice muzicii, lansând piesele „The Loco-motion” și „I Should Be So Lucky”.

Apoi a jucat în filmele: „The Delinquents/ Copii Teribili”, „Street Fighter/Ultima bătălie”, „Moulin Rouge”, „Jack&Diane” și „A Christmas Star”.

În anul 2008 a fost decorată de regretata regină Elisabeta a II-a cu Ordinul Imperiului Britanic.

28 mai 1974: S-a născut actorul și cântărețul Tudor Chirilă

Născut la București, Tudor Chirilă a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L Caragiale” din Capitală. În anul 1996 a înființat trupa Vama Veche, iar în anul 2006 membrii formației au decis să meargă pe drumuri separate. Ulterior, Tudor Chirilă și Eugen Caminschi înființează trupa Vama.

În anul 1994 a debutat în filmul „Nobody’s children”. Din filmografia sa amintim: „Milionari de weekend”, „Legături bolnăvicioase”, „Live”, „The Protégé/Codul asasinului” și „Memory/Memorie”.

De asemenea, în anul 2012 a fost lansată prima sa carte, intitulată „Exerciții de echilibru”. Doi ani mai târziu a devenit antrenor la talent-show-ul de la Pro TV, „Vocea României”.

28 mai 1979: S-a născut actrița și cântăreața Lili Sandu

După ce a absolvit „Școala Vedetelor”, Lili Sandu a făcut parte din trupa „Trinity”. Ulterior, cântăreața s-a concentrat pe cariera solo până în anul 2009 când a plecat în Statele Unite ale Americii pentru a deveni actriță.

Ulterior, a intrat în competiția „Uite cine dansează” de la ProTV, iar în anul 2018 a participat la „Exatlon România”. Din anul 2022, actrița și cântăreața este prezentatoarea emisiunii „Vorbește lumea” de la ProTV.

Din filmografia sa amintim: „Numai iubirea” „Păcatele Evei”, „Inimă de țigan”, „Îngerașii”, „State de România” și „București NonStop”.

28 mai 1985: S-a născut actrița Carey Mulligan

Născută în Westminster, Anglia, Carey Mulligan a debutat în film în „Mândrie și prejudecată”. Conform imdb.com, până în prezent, actrița a obținut 80 de premii și a primit 123 de nominalizări pentru rolurile sale.

De asemenea, a fost de două ori nominalizată la Oscar.

Din filmografia sa amintim: „Pride& Prejudice/ Mândrie și prejudecată”, „An Education/ O lecție de viață”, „The Great Gatsby/ Marele Gatsby”, „Far from The Madding Crowd/ Departe de lumea dezlănțuită” și „She Said/Asta spune ea”.

28 mai 1993: Două state se alătură ONU

La 28 mai 1993, Eritreea și Monaco s-au alăturat Organizației Națiunilor Unite. De asemenea, România este membră ONU din anul 1955. Ziua Națiunilor Unite este celebrată anual la 24 octombrie, dată la care, a intrat în vigoare Carta ONU.

Conform MAE, scopurile ONU sunt: menținerea păcii și securității internaționale, dezvoltarea de relații prietenești între națiuni și realizarea cooperării internaționale în rezolvarea problemelor cu caracter economic, social, cultural sau umanitar.