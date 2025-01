1 februarie: A murit feldmareşalul german Friedrich Paulus, strategul luptelor de la Stalingrad. Căsătoria cu o prinţesă română i-a propulsat cariera militară

La 1 februarie 1957 murea feldmareşalul Friedrich Paulus, cel care a condus luptele de la Stalingrad în al Doilea Război Mondial. Căsătoria lui cu o prinţesă română l-a ajutat să avanseze în cariera militară. Tot într-o zi de 1 februarie s-au născut I.L. Caragiale şi pictorul Ştefan Luchian.

1789: George Washington a devenit primul președinte al SUA, câştigând alegerile cu 100% din voturi

Respectat comandant militar, dar și om politic, George Washington a fost numit, în 1787, președinte al Convenției Constituționale, care urma să elaboreze legea fundamentală a Statelor Unite.

La acea vreme funcţia de preşedinte nu exista în SUA, iar aceasta a fost definită în amănunt de George Washington, în conformitate cu legile constituţionale la care lucra. La finalul şedinţei al Convenției, noua Constituție a ratificată de toate cele 13 state de la acea vreme.

Ulterior, în 30 aprilie 1789 și apoi în alegerile din 1792, colegiul electoral l-a ales în unanimitate pe George Washington președinte. La ceremonia de învestire, a insistat să se servească rom de Barbados.

George Washington a rămas singurul președinte care a luat 100% din voturile electoratului.

1852: S-a născut prozatorul şi dramaturgul român Ion Luca Caragiale

Deşi ziua naşterii lui Ion Luca Caragiale (1852-1912) este marcată pe 30 ianuarie în lumea literară, pe certificatul său de naştere, care a fost descoperit în anii 1970 la Arhivele Statului, figurează că marele scriitor şi dramaturg român s-a născut, oficial, la 1 februarie 1852.

În privinţa datei naşterii lui Ion Luca Caragiale au fost vehiculate mai multe date: „în noaptea de 29 spre 30 ianuarie” sau „în zorii zilei de 30 ianuarie” (Şerban Cioculescu), bazate pe amintirile lui Caragiale.

Cu toate acestea, certificatul de botez, descoperit în anii 1970 la Arhivele Statului, menţionează ca dată oficială ziua de 1 fenruarie.

„La întâi ale lunii lui februarie anul o mie opt sute cincizeci şi doi au născut Iecaterina cu legiuitul dumisale soţ a nume Dl Luca Caragiali. Şi astăzi la şapte ale lunii lui Februarie anul o mie opt sute cinci-zeci şi doi s´a botezat în legea pravoslavnică a Bisericii Răsăritului”, consemnează actul oficial.

I.L. Caragiale a fost gazetar, sufleur, revizor şcolar, copist, profesor, corector, registrator, director general al Teatrelor, patron de berării falimentare ş.a., iar în politică a slujit nonşalant, cu pragmatic sarcasm, cameleonismul, trecând pe la conservatori şi socialişti, la liberali, junimişti şi radicali, pentru a sfârşi ca un convins conservator-democrat.

Un clasic provocator şi actual, despre care au auzit toate generaţiile.

1868: S-a născut pictorul Ștefan Luchian

Ștefan Luchian s-a născut la 1 februarie 1868, la Ștefănești, județul Botoșani, și a murit la 28 iunie 1916, la București.

După ce a absolvit, în anul 1889, Școala Națională de Arte Frumoase din București, și-a continuat studiile la München și Paris. A revenit în ţară în anul 1893, iar în 1895 a deschis la București Salonul Artiștilor Independenți, pentru ca în 1990 să participe cu două pasteluri la celebra Expoziție Internațională de la Paris, unde s-a bucurat de succes.

Amintim câteva dintre picturile sale: „Fântâna de la Brebu”, „Autoportret”, „Mahalaua Dracului”, „Colț din strada Povernei”, „Sf. Sebastian”, „Un zugrav”, „Maci”, „Anemone” și „Vas cu flori”.

1931: S-a născut Boris Elțîn, fost președinte al Rusiei

Boris Elțîn şi-a început cariera politică încă din tinereţe, când, la scurtă vreme după absolvirea Institutului Politehnic al Uralilor din Sverdlovsk, a devenit membru al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice (PCUS), iar în anul 1975 a fost desemnat secretar al comitetului regional responsabil cu dezvoltarea industrială.

Ulterior, a devenit prim-secretar al Comitetului Orășenesc Moscova al PCUS, funcție pe care a ocupat-o de la 24 decembrie 1985 până la 11 noiembrie 1987, când a fost destituit pentru critici la adresa lui Mihail Gorbaciov.

În luna martie a anului 1989 a fost ales în Congresul Deputaților Poporului și a obținut un loc în Sovietul Suprem. Ulterior, la 29 mai 1990, a fost desemnat președinte al Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Federative Socialiste Rusă (RSFSR). În cadrul alegerilor prezidențiale din 1991, Boris Elțîn a obținut 57% din voturile populare. Astfel, a fost învestit în funcție la 10 iulie.

1957: A murit feldmareşalul Friedrich Paulus, strategul luptelor de la Stalingrad. Căsătoria cu o prinţesă română i-a propulsat cariera militară

Friedrich Paulus s-a născut în provincia Heseen - Nassau, Germania, pe 23 septembrie 1890, tatăl său fiind casier la o şcoală de corecţie, iar mama sa, o femeie conservatoare, era fiica directorului instituţiei.

După terminarea liceului, în 1909, tânărul Paulus a făcut cerere de înrolare în marina imperială germană, dar a fost respins deoarece nu aparţinea nobilimii.

Friedrich Paulus a urmat cursurile Facultăţii de Drept a universităţii din Marburg, de unde s-a retras în 1910, după ce armata germană a început să se extindă, facilitându-le tinerilor să primească statutul de cadeţi. Friedrich s-a alăturat imediat armatei, iar un an mai târziu, pe 15 august 1915, a absolvit şcoala de cadeţi, cu gradul de sublocotenent.

A fost apoi detaşat la Regimentul 3 Infanterie, care făcea parte din Divizia 28 Infanterie, cu garnizoana în oraşul Rastatt. În acelaşi regiment, Friedrich Paulus i-a cunoscut pe fraţii Efrem şi Constantin Rosetti-Solescu, cadeţi, cei care aveau să-i facă ulterior cunoştinţă cu sora lor, Elena-Constance.

Familia Rosetti, din care se trage Elena-Constance, era cunoscută în Moldova încă de pe la 1650, aceasta venind din Constantinopol.

În volumul „Amintiri”, scriitorul Radu Rosetti menţiona că familia Rosetti, Ruset, se trăgea din Lascaris Rosetto, mare logofăt al patriarhului, de la Constantinopol, care semnase la 1629, alături de patriarhul Chiril, un act ce atesta legitimitatea copiilor lui Radu Mihnea.

Întâlnirea prinţesei române Elenei Rosetti-Solescu cu viitorul soţ a avut loc într-una din vacanţele petrecute în munţii Pădurea Neagră, din Bavaria, alături de fraţii ei şi tânărul Friedrich. În acel moment, tatăl Elenei, Constantin Rosetti era consul în Dukat, iar fiii acestuia aveau o scrisoare de recomandare, la intrarea în şcoala militară prusacă, chiar de la Regina Elisabeta a României, fostă principesă de Wied înainte de căsătoria cu Carol de Hohenzollern - Sigmaringen.

Idila închegată între cei doi tineri s-a încheiat prin căsătoria prinţesei române cu tânărul locotenent german, la 4 iulie 1912. Astfel, prin alianţa cu o aristocrată, locotenentul Paulus şi-a împlinit un obiectiv de care fusese frustrat până atunci, acela de a face parte din lumea bună a Europei.

„Frumuseţea şi graţia tinerei soţii erau dublate de un caracter şi o voinţă tenace, exact ceea ce îi lipsea viitorului feldmareşal Friedrich Paulus. În schimb, tânărul soţ, reprezentant al conservatorismului prusac, se purta întotdeauna elegant, cu alese maniere, prietenii complimentându-l cu atributele de lordul cel nobil sau domnul fin şi suplu”, consemna publicistul buzoian Viorel Frâncu.

1968: S-a născut Lisa Marie Presley, singurul copil al lui Elvis Presley

Lisa Marie Presley s-a născut la 1 februarie 1968, în Memphis, Tennessee, dar la vârsta de 4 ani, după divorţul părinţilor, s-a mutat împreună cu mama sa în Los Angeles. După moartea lui Elvis Presley, la 16 august 1977, Lisa Marie Presley, care avea 9 ani, a devenit moştenitoare a averii tatălui său alături de bunicul său Vernon Presley şi bunica Minnie Mae Hood Presley.

În urma decesului bunicilor ei paterni, în 1979 şi 1980, Lisa Marie Presley a devenit unica moştenitoare, dreptul de administrare, până la împlinirea vârstei de 18 ani, revenindu-i mamei sale.

Cântăreața a fost căsătorită cu muzicianul Danny Keough, cu cântăreţul Michael Jackson, cu actorul Nicolas Cage şi cu producătorul muzical Michael Lockwood. Din cele 4 căsătorii are 4 copii, o fiică, o pereche de gemeni și un băiat care s-a sinucis vârsta de 27 de ani.

1974: Ilie Năstase este declarat cel mai bun tenismen al anului 1973

La 1 februarie 1974, Ilie Năstase a fost declarat cel mai bun tenismen al anului 1973 şi a fost distins, la New York, cu „Racheta de aur”.

Recunoaşterea venea după ce, pe 23 august 1973, Ilie Năstase devenise primul număr 1 în clasamentul ATP.

„Pe vremea aia, clasamentele le întocmeau ziariştii, în funcţie de care a luat mai multe Grand Slam-uri, turnee individuale, şi în anul ăla se vorbea că urmează ca ATP să facă un clasament, dar nu se ştia când o să iasă. Şi anul ăla cred că a fost cel mai bun an al meu, am câştigat 12 turnee, sau 14, nici nu mai ştiu câte. Tot ce era pe zgură am câştigat în anul ăla. Şi atunci, ca procentaj, eu am fost cel mai bun şi în momentul în care a ieşit clasamentul, am fost numărul 1”, a povestit celebrul sportiv român Ilie Năstase într-un interviu pentru „Adevărul”.

1994: S-a născut actrița americană Julia Garner

Julia Garner s-a născut la 1 februarie 1994, în Bronx, New York, iar primele lecţii de actorie le-a luat începând cu vârsta de 15 ani, pentru a scăpa de timiditate.

În anul 2015, Julia Garner a absolvit Facultatea de Psihologie de la Universitatea Indiana.

La vârsta de 17 ani a fost distribuită în filmul „Martha Marcy May Marlene”. În anul 2012 a fost distribuită în primul rol principal în filmul „Electrick Children”, iar în anul 2017 a fost distribuită în rolul lui Ruth Langmore în serialul Ozark.

De asemenea, Julia Garner a jucat rolul Annei Sorokin din miniseria „Inventing Anna”.

2003: Naveta americană „Columbia” s-a dezintegrat la reintrarea în atmosferă

Dezastrul navetei spațiale Columbia a avut loc la 1 februarie 2003, când naveta spațială Columbia s-a dezintegrat deasupra Texasului în timpul reintrării în atmosfera Pământului. Toți cei șapte membri ai echipajului au murit. Accidentul s-a petrecut cu puțin timp înainte de terminarea celei de-a 28-a misiuni a navetei, STS-107, conform wikipedia.

În timpul reintrării după misiunea STS-107, din cauza unor avarii la învelişul exterior pe care le suferise încă de la lansare, gazele fierbinţi din atmosfera Pământului au pătruns în nava spaţială şi au distrus rapid structura internă a aripii, ceea ce a dus la dezmembrarea vehiculului în timpul zborului.

NASA a lansat o amplă operațiune de căutare, efectuată în Texas, Louisiana și Arkansas, în urma cărora au fost recuperate rămășițele echipajului și numeroase fragmente din vehicul.

Misiunea STS-107 a fost cea de-a 113-a lansare de navetă spațială. Ea a fost amânată de 18 ori de-a lungul a doi ani de la data planificată inițial, 11 ianuarie 2001, fiind lansată efectiv la 16 ianuarie 2003. (STS-113 a fost lansată înaintea ei.) O întârziere cauzată de crăpături în sistemul de distribuție a combustibilului avusese loc cu o lună înainte de una dintre datele planificate, 19 iulie 2002. Comisia de Investigare a Accidentului Columbiei a determinat că această întârziere nu a avut nimic de-a face cu defectarea catastrofală ce a avut loc șase luni mai târziu.

2020: A murit fostul campion stelist Ilie Bărbulescu, primul fotbalist român care a pus mâna pe Cupa Campionilor

Ilie Bărbulescu (născut în 1957) rămâne în istorie drept unul dintre fotbaliştii „Generaţiei de Aur”, fiind sinonim cu loialitatea la FC Argeş şi performanţa la Steaua.

Perioada petrecută la FC Argeş, între 1971 şi 1982, l-a transformat în unul dintre simbolurile clubului, adunând nu mai puţin de 209 apariţii pentru alb-violeţi.

Până la echipa în tricoul căreia avea să cunoască succesul internaţional, Steaua, au mai fost două „aventuri”, la FC Olt Scorniceşti şi Petrolul Ploieşti. Ajuns în Ghencea, Ilie Bărbulescu intra în istoria fotbalului internaţional, îmbogăţindu-şi palmaresul atât prin Cupa Campionilor Europeni ( a câştigat Cupa Campionilor Europeni în anul 1986, cu Steaua, la Sevilla), cât şi prin Supercupa Europei.

Ilie Bărbulescu este primul fotbalist român care a pus mâna pe Cupa Campionilor, în noaptea în care Steaua a câştigat Cupa Camionilor Europeni la Sevilla.

Ilie Bărbulescu a murit pe 1 februarie 2020, la 62 de ani, lăsând în urmă 20 de ani în care a scris istorie pentru fotbalul românesc.

2021: Lovitură de stat în Myanmar. Aung San Suu Kyi este înlăturată de la putere

Lovitura de stat în Myanmar a avut loc la 1 februarie 2021, după ce armata din Myanmar a preluat controlul asupra țării. În dimineața zilei de 1 februarie 2021, Aung San Suu Kyi și alți politicieni au fost reținuți.

Lovitura de stat a avut loc după ce tensiunile dintre Guvernul civil și armată au crescut în urma disputatelor alegeri din 2020. De asemenea, a fost proclamată stare de urgență pe o perioadă de un an de zile.

Aung San Suu Kyi a fost plasată în izolare într-o închisoare din Naypyidaw. În total, Aung San Suu Kyi riscă peste 120 de ani de închisoare.