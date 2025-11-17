Video Arafat avertizează: „Există risc de explozie pe o rază de 4,5– 5 kilometri”. Cursă contracronometru pentru evitarea unei catastrofe în Tulcea

Situație de maximă alertă în județul Tulcea, unde o navă turcească încărcată cu 4.000 de tone de GPL arde în port, generând un risc major de explozie. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a anunțat că impactul unei posibile detonări ar putea fi resimțit pe o rază de până la 4,5- 5 kilometri, conform calculelor specialiștilor.

„Riscul de explozie poate să aibă un impact pe o rază de până la 4,5–5 kilometri conform unor calcule. Autoritățile au decis evacuarea preventivă a celor două localități din zona de risc”, a transmis Arafat, subliniind că măsura este una necesară pentru protecția populației.

În urma ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Tulcea, desfășurată la ora 13.00, a fost dispusă evacuarea locuitorilor din Ceatalchioi, după estimările Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, care au confirmat potențialul pericol.

Totodată, având în vedere ultimele măsuri stabilite, a fost transmis un nou mesaj RO-ALERT pentru evacuarea populației din localitățile Ceatalchioi și Plauru.

Evacuarea vizează atât persoanele, cât și animalele. Transportul se realizează cu mijloace ale ISU Tulcea, Jandarmeriei și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. O ambulanță SMURD rămâne poziționată în zonă pentru eventuale urgențe medicale.

Persoanele evacuate vor fi adăpostite temporar în spațiile puse la dispoziție de Primăria Tulcea, până la înlăturarea riscurilor.

Forțe ale Ministerului Afacerilor Interne, reprezentanți ai autorităților locale și județene sunt la fața locului și monitorizează evoluția incendiului la navă.

Arafat a subliniat că decizia evacuării este „cea mai corectă măsură pentru siguranța populației”, chiar dacă operațiunea ar putea dura doar câteva ore.

„Este mult mai bine decât să avem alte surprize și alte situații. (...) Dacă cineva va refuza, va semna pe propria răspundere. Își asumă un risc în plus”, a precizat șeful DSU.

Misiunea este în continuare în desfășurare, iar autoritățile fac apel la populație să respecte recomandările primite prin mesajele oficiale.

„Am început evacuarea. Mergem din casă, avem mijloace de transport de la ISU. Nu e o acțiune pe vrute și nevrute. Nu stăm la discuții. Probabil, se va recurge și la evacuarea cu forță. Dar, eu sper să nu ajungem la așa ceva. Mergem din casă în casă. Îi cunosc pe oameni, Eu merg acum să discut cu ei. Deocamdată, nu am întâlnit care să refuze categoric. Eu zic că ei vor înțelege pericolul”, a spus primarul comunei Ceatalchioi, Tudor Cernaga, la Antena 3.