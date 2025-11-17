Statul român plătește aproape un milion de euro anual pentru cinci magistrați trimiși în străinătate. Cine sunt și ce atribuții au

Statul român plătește anual aproape 847.231 de euro pentru cinci magistrați de legătură detașați în străinătate, conform datelor furnizate de Ministerul Justiției.

Cele cinci posturi sunt în țări cu comunități românești semnificative: Italia, Franța, Spania, Regatul Unit și Republica Moldova, iar titularii acestora sunt Bogdan Chiș, Cornel Gabriel Caian, Andrei Rus, Oana Stroiu și Cătălin Oțel.

Costurile includ salarii, diurne, chirii și utilități, iar totalul lunar raportat se ridică la 353.013 lei, adică 4.236.156 lei pe an, potrivit G4media.

Magistrații de legătură au atribuții concrete în cooperarea judiciară internațională. Ei participă la proceduri de predare și extrădare, gestionează cazuri legate de dreptul copilului, cum sunt cele privind custodia sau redobândirea drepturilor părintești, și se ocupă de infracțiuni transfrontaliere mai puțin grave.

În plus, au și un rol de reprezentare, menținând legături oficiale între autoritățile judiciare române și cele din țările gazdă.

Cu toate acestea, multe dintre aceste atribuții pot fi preluate de Eurojust, agenția europeană care coordonează anchetele penale transfrontaliere, ceea ce ar transforma posturile de magistrați de legătură în poziții mai mult simbolice sau de protocol.

Potrivit publicației citate, decizia de a analiza desființarea posturilor a fost influențată și de un proces intentat de magistratul de legătură din Spania, Andrei Rus, care a cerut majorarea diurnei sale la 2% din salariul brut și a câștigat în instanță.