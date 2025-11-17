search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Statul român plătește aproape un milion de euro anual pentru cinci magistrați trimiși în străinătate. Cine sunt și ce atribuții au

0
0
Publicat:

Statul român plătește anual aproape 847.231 de euro pentru cinci magistrați de legătură detașați în străinătate, conform datelor furnizate de Ministerul Justiției. 

Magistrați detașați în străinătate și-ar putea pierde posturile FOTO: Shuterstock
Magistrați detașați în străinătate și-ar putea pierde posturile FOTO: Shuterstock

Cele cinci posturi sunt în țări cu comunități românești semnificative: Italia, Franța, Spania, Regatul Unit și Republica Moldova, iar titularii acestora sunt Bogdan Chiș, Cornel Gabriel Caian, Andrei Rus, Oana Stroiu și Cătălin Oțel.

Costurile includ salarii, diurne, chirii și utilități, iar totalul lunar raportat se ridică la 353.013 lei, adică 4.236.156 lei pe an, potrivit G4media. 

Magistrații de legătură au atribuții concrete în cooperarea judiciară internațională. Ei participă la proceduri de predare și extrădare, gestionează cazuri legate de dreptul copilului, cum sunt cele privind custodia sau redobândirea drepturilor părintești, și se ocupă de infracțiuni transfrontaliere mai puțin grave.

În plus, au și un rol de reprezentare, menținând legături oficiale între autoritățile judiciare române și cele din țările gazdă.

Cu toate acestea, multe dintre aceste atribuții pot fi preluate de Eurojust, agenția europeană care coordonează anchetele penale transfrontaliere, ceea ce ar transforma posturile de magistrați de legătură în poziții mai mult simbolice sau de protocol.

Potrivit publicației citate, decizia de a analiza desființarea posturilor a fost influențată și de un proces intentat de magistratul de legătură din Spania, Andrei Rus, care a cerut majorarea diurnei sale la 2% din salariul brut și a câștigat în instanță.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
digi24.ro
image
Rusia, noi atacuri la granița României. Un petrolier plin cu GPL arde în dreptul satului Plauru. Localnicii, evacuați rapid
stirileprotv.ro
image
Cât costă carnea de PORC în noiembrie 2025. Ce sume vor scoate din buzunar românii de Crăciun
gandul.ro
image
Ce riscă persoanele neînregistrate care vând ONLINE prăjituri și cozonaci. ANSVSA a făcut anunțul usturător
mediafax.ro
image
Câți bani face Anca Alexandrescu din afaceri. Averea, datoriile și firmele cadidatei suveraniste la alegerile pentru Primăria Capitalei
fanatik.ro
image
Cel mai mare „băiat deștept” din energie a sărăcit puțin în 2025. Curentul s-a scumpit cu 72% într-un an
libertatea.ro
image
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
digi24.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: selecționerul a plecat înaintea meciului decisiv pentru calificarea la CM 2026! La un pas de ISTORIE
digisport.ro
image
DOCUMENT La Guvern se pregătește un adevărat cutremur în sistemul bugetar: Cumulul pensiei cu salariul și transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
Diana Șoșoacă a tras cu artificii de ziua ei, lângă Ambasada Ucrainei. Jandarmii i-au spart petrecerea
antena3.ro
image
Vremea de mâine 18 noiembrie. Frig în aproape toată ţara. Minime şi de - 4 grade
observatornews.ro
image
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme ambulanța! Avem detalii revoltătoare după cinci ani de anchetă
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Cât trebuie să aeriseşti zilnic pentru a scăpa de umezeala din casă. Funcţionează şi când e ceaţă afară
playtech.ro
image
Marea umilință trăită de tricolori la Zenica: „Jenant! Ne-a bătut unul de 40 de ani”. De ce l-a titularizat Lucescu pe Alex Chipciu în locul lui Bancu
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
digisport.ro
image
Premierul Ilie Bolojan anunță Pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare
stiripesurse.ro
image
Ea este Violeta, tânăra cu chip de înger care a murit la doar 20 de ani într-un mod GROAZNIC! Mama fetei își strigă acum durerea pentru copilul mult iubit, pe care l-a pierdut când nu s-ar fi așteptat vreodată: „Erai fericită că ți-ai luat permisul. Mi-ai
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mama fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog, gest sfâșietor după ce nu a putut participa la înmormântare. Durere de nesuportat pentru cei doi părinți
wowbiz.ro
image
Anunţ neaşteptat: Guvernul vrea să introducă a 14-a pensie lunară, este scandal: Va creşte şi mai mult deficitul!
romaniatv.net
image
Bolojan confirmă majorarea taxelor pentru case și mașini din 2026: Sper că mâine, Parlamentul, în ședință comună, închide și pachetul fiscal care cuprinde taxele locale
mediaflux.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Previziunea misticului Baba Vanga pentru 2026. Cât va ajunge să coste aurul în România?
actualitate.net
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum a apărut la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
image
Imagini din casa lui Horia Moculescu. Cum arată locuința compozitorului din centrul Capitalei, plină de amintiri și elemente păstrate de zeci de ani
click.ro
Principesa Elisabeta a României și Prințul George al Greciei la nunta din 27 februarie 1921 Muzeul Național de Istorie a României jpg
Elisabeta a României, prințesa cea capricioasă care, ajunsă Regina Greciei, era să distrugă monarhia
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”

OK! Magazine

image
Elisabeta a României, prințesa cea capricioasă care, ajunsă Regina Greciei, era să distrugă monarhia

Click! Pentru femei

image
Pierce Brosnan s-a împăcat cu fiul său după 20 de ani de când rupsese orice legătură cu el

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?