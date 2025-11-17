search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Adevărul
Români bătuți și făcuți „țigani” în Bosnia. Fostul președinte Traian Băsescu a sărit ca ars, după incidentele de la Zenica

Publicat:

Traian Băsescu (74 de ani), fost președinte al României, a comentat ce au pățit românii la Zenica, cu ocazia meciul echipei naționalei de fotbal dintre Bosnia și România.

Bannerul care a amplificat scandalul
Bannerul care a amplificat scandalul

Bosniacii au strigat în stadion „țiganii, țiganii”, iar suporterii români au fost bătuți de polițiști la finalul meciului, după ce au scandat ”Serbia, Serbia”. Atmosfera tensionată de la partida de la Zenica a determinat FRF să transmită public o poziție oficială. Instituția acuză condițiile de organizare, comportamentul suporterilor gazdă și modul în care oficialii de meci au gestionat multiple episoade xenofobe.

Ce s-a strigat e groaznic! Avem cea mai proastă imagine din statele europene în Europa. Avem prea mulți oameni care comit ilegalități în interiorul Uniunii Europene. Prea multe bande de trafic de carne vie, prea multe bande transfrontaliere, prea mulți implicați în traficul de droguri, iar totul este în presa locală. Apropo de chestiunea cu imaginea noastră, mă uit la câtă violență e pe străzi în ultima vreme. Mă tem că vom ajunge să avem bande care ies cu bâtele pe stradă și își bat vecinii, pe cei care deranjează în trafic... E prea multă violență și prea multă toleranță”, a declarat Traian Băsescu, la Digi24.

În privința rezultatului meciului din Bosnia, din cauza căruia România va fi în urna a patra la tragerea la sorți a barajului pentru Mondial, Traian Băsescu a spus: „Mă doare sufletul. După ce am condus cu 1-0, să pierdem...”. În mandatul lui Băsescu, Lucescu a fost decorat cu „Steaua României”, după ce a câștigat, în 2009, Cupa UEFA cu Șahtior Donețl, după o finală jucată la Istanbul cu Werder Breme,

Suporterii români, opriți de Poliție în Bosnia. Li s-au confiscat toate hainele cu însemnele Serbiei. Totul a început, e drept, din cauza unui grup de suporteri români, care, în drum spre Zenica, a afișat la Belgrad mesajul „Mladic, erou european, a redus musulmanii la zero”, cu referire la Ratko Mladic, general al armatei sârbe bosniace, condamnat în 2017 la închisoare pe viață pentru genocid, crime împotriva umanității, persecuții pe baze etnice și religioase, terorizarea populației din Sarajevo și deportări și tratamente inumane.

Mesajul a fost preluat imediat de presa din Bosnia, care a cerut agresiv ca suporterii români să nu fie primiți în țară. Autoritățile s-au mobilizat, dar nu pentru a le interzice accesul în Bosnia românilor, ci pentru a-i controla „la sânge”.

Bosniacii de la oslobodjenje scriu că toate autoturismele cu români, trei autocare, 10 microbuze și în jur de 40 de mașini mici, au fost oprite de polițiști pentru controale. Mașinile au început să fie oprite cu 60 de kilometri înainte de Zenica, dar opririle și controalele au fost repetate.

Sursa citată scrie că polițiștii le-au confiscat românilor tot ce aveau în mașini sau pe ei cu însemnele Serbiei. „Fanii români nu vor uita niciodată ce le-a făcut Poliția la intrarea în Zenica”, a titrat sursa citată.

Tensiunile au continuat și după ce românii au intrat în stadion. Bosniacii au huiduit imnul României și au scandat ”Țiganii, țiganii”. După joc, românii au început să scandeze ”Serbia, Serbia”, iar polițiștii au intervenit și i-ar fi bătut pe unii dintre fanii ”Tricolori”.

La Budapesta s-a scandat: „Bosnia! Bosnia”

La Budapesta, Ungaria a fost învinsă de Irlanda, scor 2-3, iar maghiarii nu mai au nicio șansă de a se califica la Cupa Mondială, acolo unde nu s-a mai calificat din 1986.

Selecționata pregătită de Marco Rossi (61 de ani) a fost calificată la barajul pentru turneul final până în minutul 90+6, când Troy Parrott (23 de ani) a dat lovitura, a marcat în poarta maghiarilor, și și-a completat hat-trick-ul din acest duel.

Ziarul bosniac Dnevni Avaz scrie că la un moment dat, în timpul meciului Ungaria - Irlanda, suporterii maghiari au început să strige „Bosnia! Bosnia", un semn de fraternizare. Sursa citată a postat și un clip, în care scandările de pe „Puskas Arena” pot fi auzite clar.

La un moment dat, scandări 'Bosnia, Bosnia' s-au auzit din tribune, pentru a arăta clar că fanilor maghiari nu le-au picat bine provocările românilor, care mai devreme cu o zi înainte strigaseră 'Serbia, Serbia' și l-au susținut pe criminalul de război condamnat Ratko Mladic", notează jurnaliștii bosniaci.

Dnevni Avaz scrie că „relațiile dintre Ungaria și România sunt deja afectate de dispute teritoriale de lungă durată, așa că incidentele cu fanii evidențiază și mai mult tensiunile dintre cele două țări".

Merită reamintit faptul că fanii maghiari au adus un omagiu victimelor inundațiilor catastrofale care au lovit Bosnia și Herțegovina în timpul ultimului lor meci în deplasare de la Zenica.

Există și un episod din 2022, când fanii bosniaci le-au răspuns maghiarilor la susținere, scandând „Ria, Ria, Ungaria” în timpul unui meci împotriva României", mai scriu bosniacii.

