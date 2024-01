Memoriile Lisei Marie Presley vor fi publicate postum în această toamnă

Cartea scrisă împreună cu fiica starului, Riley Keough, promite să dezvăluie ”complexitatea de a fi un Presley”.





Memoriile postume ale Lisei Marie Presley, scrise în colaborare cu fiica ei, Riley Keough, vor fi publicate în cursul acestui an, scrie theguardian.com.

Cartea, încă fără titlu, despre viața Lisei Marie ca fiică a lui Elvis va fi lansată de Pan Macmillan pe 15 octombrie. Lisa Marie, care a murit pe 12 ianuarie anul trecut, i-a cerut lui Keough să o ajute să-și termine memoriile, din care înregistrase părți pe bandă.

Potrivit editorului, memoriile sunt compuse "în mare parte" din cuvintele Lisei Marie, Keough "completând spațiile goale" din propria memorie. Cartea este despre relația Lisei Marie cu Elvis cu mama ei, Priscilla, precum și despre căsătoriile cu Michael Jackson și Nicolas Cage și despre pierderea fiului ei, Benjamin, fratele lui Keough, care s-a sinucis în 2020.

"Puțini oameni au avut ocazia să știe cine a fost cu adevărat mama mea, în afară de faptul că era fiica lui Elvis", a spus Keough. "Am fost norocoasă că am avut această șansă, iar lucrul la pregătirea autobiografiei ei pentru publicare a fost un privilegiu, deși unul dulce-amărui".

Lisa Marie a murit în mod neașteptat la vârsta de 54 de ani din cauza unei obstrucții intestinale, care a fost o complicație a unei operații bariatrice pe care a suferit-o în urmă cu mai mulți ani.

Sara Cywinski, director editorial la Pan Macmillan, a declarat că este "bucuroasă că există posibilitatea ca lumea să o vadă pe Lisa Marie așa cum o vedeau Riley și cei apropiați. Și, de asemenea, pentru ca generațiile care vor veni să înțeleagă complexitatea de a fi un Presley".

Un audiobook al memoriilor, citit de Keough și care include fragmente din vocea Lisei Marie, va fi lansat simultan cu ediția tipărită.

Lisa Marie a fost singurul copil al lui Elvis și al Priscillei și a fost crescută în Graceland. A devenit cântăreață și a lansat trei albume, To Whom It May Concern, Now What și Storm & Grace. Keough, în vârstă de 34 de ani, singurul administrator al Graceland, este actriță; a jucat, printre alte producții, în Daisy Jones & the Six și Zola.

"Sunt atât de încântată să o împărtășesc pe mama mea acum, în cea mai vulnerabilă și mai sinceră stare a ei, și, făcând acest lucru, sper din tot sufletul că cititorii vor ajunge să o iubească pe mama mea la fel de mult ca și mine", a adăugat Keough.