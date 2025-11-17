Un inginer a explicat care este temperatura ideală pentru a încălzi locuința și a reduce facturile cu 15%

Un inginer britanic a explicat cum poți menține locuința confortabilă pe timpul iernii, reducând în același timp facturile la energie cu aproximativ 15%. Specialistul atrage atenția că amânarea pornirii încălzirii poate provoca umezeală și mucegai, afectând atât sănătatea, cât și locuința.

Potrivit acestuia, există o temperatură optimă la care locuința trebuie încălzită pentru a combina confortul cu eficiența energetică. Mulți oameni tind să pornească încălzirea doar când este foarte frig, însă ajustările inteligente pot face o diferență semnificativă în costuri.

Cei mai mulți oameni consideră că temperaturile interioare între 18°C și 21°C sunt confortabile în timpul toamnei și iernii. Menținerea încălzirii la nivelul optim poate să nu se simtă ca o diferență majoră, dar poate aduce economii vizibile pe facturile de energie, potrivit Express.

Specialistul în eficiență energetică, Stephen Hankinson de la Electric Radiators Direct, a afirmat că locuințele ar trebui să mențină încălzirea la „temperatura ideală” de 18°C.

„Nu vei simți o diferență semnificativă de temperatură, dar vei garanta o diferență în consum , și, implicit, în costuri. Reducerea temperaturii de la 21 °C la 18 °C ar putea reduce factura anuală cu 15 %, aproape 300 de euro onform cifrelor medii de consum”, a spus acesta.

Expertul mai sugerează și metode simple pentru a rămâne cald fără a consuma multă energie. De exemplu, sticlele cu apă caldă sau pernele electrice sunt excelente pentru serile petrecute acasă și costă foarte puțin în termeni de energie electrică.

Pătura electrică poate fi folosită câteva ore pe seară, fără un consum semnificativ.

De asemenea, programarea încălzirii pentru perioadele în care locuința rămâne goală poate reduce considerabil consumul, fără a compromite confortul, susține expertul.

Astfel, prin câteva ajustări simple și metode inteligente de încălzire, gospodăriile pot să-și mențină locuința caldă și confortabilă, evitând facturile excesive și problemele cauzate de umezeală sau mucegai.