Au fost scoase la licitație o șuviță din părul lui George Washington și drapelul în care a fost înfăşurat sicriul lui Abraham Lincoln

În luna în care vor avea loc alegerile prezidenţiale din Statele Unite, a fost anunțată o licitaţie care va pune în vânzare obiecte inedite din istoria Americii. Va fi scoasă la licitație și o şuviţă din părul primului președinte American.

Licitaţia, care va avea loc pe 22 noiembrie, se va desfăşura online şi în format fizic la Arader Galleries din New York. Va curprinde o serie de obiecte emblematice legate de istoria Americii.

„Nu ştim ce se va întâmpla la alegeri, dar într-un fel sau altul, toată atenţia este îndreptată acum asupra preşedinţiei şi istoriei Americii” a declarat Arlan Ettinger, preşedintele casei de licitaţii Guernsey's, cu sediul la New York, potrivit Reuters.

Unul dintre cele mai interesante obiecte care vor fi scoase la licitație este o şuviţă din părul lui George Washington, primul preşedinte al Statelor Unite, care a murit în 1799. Şuviţa de păr grizonat a fost păstrată într-un medalion oferit unui prieten de familie, care este transmis din generaţie în generaţie.

De asemenea, va fi scos la licitaţie drapelul american în care a fost înfăşurat sicriul lui Abraham Lincoln în timpul călătoriei din 1865 de la Washington la Springfield, Illinois, acolo unde preşedintele este înmormântat.

Valoarea estimată a drapelului este cuprinsă între 800.000 de dolari şi 1,2 milioane de dolari, deşi a fost dificil să îi fie atribuită o valoare având în vedere unicitatea articolului, a spus Arlan Ettinger.

Un steag rar, cu 49 de stele, datând din anul 1959 după ce Alaska a fost admisă în uniunea nord-americană, dar înainte să se alăture şi Hawaii, se va număra, de asemenea, printre obiectele scoase la licitaţie. Steagul s-a aflat la Casa Albă în timpul preşedinţiei lui Dwight Eisenhower.

Licitaţia mai include portrete prezidenţiale realizate de studioul fotografic Bachrach, dintre care multe nu au mai fost văzute în public, precum şi un portret al lui Lincoln realizat de Francis Bicknell Carpenter, ca studiu pentru tabloul său „First Reading of the Emancipation Proclamation by President Lincoln”, expus în prezent în clădirea Capitoliului din Washington.