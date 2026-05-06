Sfaturile lui Ludovic Orban către Nicușor Dan pentru deblocarea crizei politice. Ce crede despre alegerile anticipate

Ludiovic Orban a fost pentru scurt timp și consilier al președintelui României, Nicușor Dan. Din această perspectivă, liderul Forța Dreptei, care a condus și un guvern liberal în perioada 2019-2020, are un sfat către șeful statului pentru deblocarea crizei politice. ”Prima dată ar trebui să dea mandat la PSD să facă guvern, apoi să facă tot ce este posibil să determine eșecul unui astfel de guvern PSD și abia după aceea să dea din nou mandat Coaliției compusă din PNL-USR-UDMR”, a spus la ”Interviurile Adevărul” Ludovic Orban. Politicianul susține că și alegerile anticipate sunt o soluție viabilă.