Radu Berceanu îl acuză pe Nicușor Dan că a uneltit cu PSD și îl avertizează că în politică socotelile nu sunt ca în matematică

Potrivit lui Radu Berceanu, președintele Nicușor Dan nu a realizat după moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan că matematica pe care o știe el este altceva decât matematica parlamentară. „Ecuațiile matematice nu sunt întotdeauna foarte aproape și similare cu ecuațiile politice, unde 2+2 poate da 1,5. Dacă domnul Nicușor Dan crede că poate rezolva chestiile astea doar pentru că a fost olimpic, îi spun că în politică e altceva”.

Radu Berceanu este convins că Nicușor Dan a uneltit împreună cu PSD pentru înlăturarea premierului Bolojan și a decis să facă pe plac social democraților.

Totodată, el s-a arătat dezamăgit de președinte, pe care îl consideră manipulator.

„M-am păcălit rău cu Nicușor Dan. L-am votat, dar nu pentru că nu-l voiam pe celălalt, eu chiar l-am vrut pe Nicușor Dan mai dinainte. Dar m-am păcălit. Traian Băsecu a fost președinte jucător, Nicușor Dan este președinte manipulator, manevrator”, a spus Berceanu.

Totodată, în opinia fostului ministru al Transporturilor actualul președinte este și ranchiunos, pentru că nu poate trece peste episoade trecute dintre el și premierul Bolojan.