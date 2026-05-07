Interviurile Adevărul: Radu Berceanu avertizează PNL în privința unei noi alianțe cu PSD

Potrivit fostului lider al PDL, care nu mai activează în zona politică de 14 ani, pentru PNL ceea ce se întâmplă în aceste zile este un „moment astral”, ceva care se întâmplă foarte rar. „PNL are un moment care nu este ușor de construit și nu ți se întâmplă toată ziua așa, se întâmplă o dată la 20 de ani. Au în frunte un om care are nu numai o apreciere publică foarte mare, dar e văzut bine în străinătate și care crește politic”, a spus Radu Berceanu.

Fostul lider PDL susține că sunt și riscuri pentru PNL în decizia de a dori să continue la guvernare. Și aici a făcut referire la „aripa Thuma” din PNL, care își dorește continuarea guvernării cu PSD.

„Numărătoarea asta se face pe parlamentari, nu în partid. Este de văzut aripa Thuma care vrea înapoi la guvernare câți parlamentari are. Dacă are un număr mare de parlamentari, până la urmă aceia pot să voteze și fără să se continue într-o aripă sau fără să declare chestia asta”, a menționat fostul ministru al Transporturilor.