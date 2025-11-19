În noua ediție din Interviurile Adevărul realizată de Antoaneta Banu, descoperi cum poți cultiva curiozitatea, reziliența și echilibrul emoțional al copilului tău, ghidându-l cu blândețe spre o minte deschisă

În parentingul modern, tot mai mulți părinți își doresc să formeze copii curioși, flexibili, empatici și capabili să gestioneze provocările vieții. Conceptul de „copil cu mintea deschisă”, prezentat pe larg în cartea „Copilul cu mintea deschisă” de Daniel J. Siegel și Tina Payne Bryson, apărută la Pagina de Psihologie, devine astfel o resursă valoroasă.

Oana Calnegru, psiholog și psihoterapeut de familie și trainer de programe de dezvoltare personală adresate copiilor și părinților explică faptul că micuții se nasc cu o curiozitate naturală, însă reacțiile adulților o pot limita fără intenție. Menținerea acestei curiozități reprezintă baza pentru construirea echilibrului interior și, mai târziu, a rezilienței.

Copilul cu mintea deschisă nu este copilul „perfect”, ci cel capabil să exploreze, să pună întrebări, să persevereze și să revină după momente dificile.Un copil cu mintea deschisă știe, treptat, să spună „da” vieții — adică să rămână deschis în fața experiențelor, să se accepte, să se cunoască și să se adapteze schimbărilor.

Rolul părintelui este unul esențial. Cartea pleda pentru echilibrul dintre limite și blândețe. Parentingul modern riscă uneori să cadă în extrema conectării excesive, în care părinte și copil devin aproape nediferențiați. Însă copilul are nevoie să simtă atât că este iubit necondiționat, cât și că părintele rămâne adultul care stabilește direcția.

Această diferențiere îl ajută pe copil să înțeleagă cine este, ce poate și cum să relaționeze sănătos cu lumea.

De ce merită citită cartea „Copilul cu mintea deschisă”

Cartea este recomandată tuturor părinților, dar și educatorilor, profesorilor sau oricui lucrează cu copii. Explică simplu cum funcționează creierul, oferă exerciții aplicate și răspunde întrebărilor reale ale părinților.

Este utilă și pentru adulții care vor să înțeleagă propriile reacții emoționale sau să recupereze etape ratate ale dezvoltării.

Urmărește integral ediția și află de la specialit despre parentingul modern care nu înseamnă perfecțiune, ci prezență, echilibru și deschidere — exact ingrediente pentru a crește o minte deschisă.