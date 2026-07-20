Video Oana Țoiu anunță când ar putea avea loc întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump: „Există un stadiu avansat al discuțiilor”

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat luni, 20 iulie, la „Interviurile Adevărul”, că discuțiile privind o întâlnire între Nicușor Dan și Donald Trump se află într-un stadiu avansat. Întâlnirea dintre președintele României și președintele SUA ar urma să aibă loc până la finalul anului, fie în format bilateral, fie în marja unui summit.

„Președintele a clarificat recent că există un set de proiecte strategice pe agenda discuțiilor dintre cei doi lideri și că întâlnirea va avea loc pe parcursul acestui an, fie până în decembrie, fie în cadrul unui summit.

Întotdeauna, în momentul în care agenda este oficială, aceasta va fi comunicată de Administrația Prezidențială. Există însă, în acest moment, un stadiu avansat al discuțiilor privind agenda întâlnirii. Atât președintele, cât și noi, ca echipă a Ministerului Afacerilor Externe, am clarificat de la început că miza acestei întâlniri este o discuție bazată pe proiecte strategice.”

Oana Țoiu a mai declarat că România își dorește menținerea și consolidarea prezenței militare a Statelor Unite pe teritoriul său, precizând că Baza Mihail Kogălniceanu reprezintă o prioritate pentru investiții și a fost unul dintre subiectele discutate cu membri ai Congresului SUA.

„Marco Rubio ne-a invitat pentru o întâlnire bilaterală la Washington în octombrie anul trecut. De asemenea, merită menționat aportul său în includerea României printre intervențiile principale la reuniunea ministerială NATO de la New York, desfășurată în marja Adunării Generale a ONU.

Noi am fost printre primii patru vorbitori care au stabilit cadrul discuțiilor dintre miniștrii statelor aliate la reuniunea ministerială găzduită de secretarul de stat Marco Rubio.

Așa cum știți, el este cel care a mulțumit României pentru sprijinul acordat aliaților exclusiv pe componenta defensivă, în contextul solicitărilor formulate de Statele Unite pentru apărarea bazelor militare din Orientul Mijlociu. Concret, România a aprobat, la propunerea Consiliului Suprem de Apărare a Țării și a președintelui, utilizarea în scop defensiv, de exemplu pentru realimentarea în aer.”

În decembrie 2025, Oana Țoiu anunța că întâlnirea dintre Nicușor Dan și Trump este programată pentru prima parte a anului 2026.

„Acest lucru a făcut din nou parte şi din întâlnirile delegației SUA în România de curând. Lucrăm pe câteva componente, împreună cu echipa Administrației Prezidențiale și cu echipa desemnată din SUA pentru asta.

Una dintre componente este evident cea economică, pentru că ambii președinți au spus foarte clar, la începutul mandatelor dumnealor, că în ceea ce privește politica externă componenta economică devine absolut esențială, poate mai mult decât a fost cazul în trecut”, a explicat ea.