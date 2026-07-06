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Ministrul de Externe al Canadei, vizită în România. Discuții cu Oana Țoiu și Nicușor Dan înaintea Summitului NATO

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Ministrul canadian al afacerilor externe, Anita Anand, efectuează luni o vizită oficială în România, ocazie cu care se va întâlni cu ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, şi va fi primită de preşedintele Nicuşor Dan.

Oana Țoiu și Anita Anand
Oana Țoiu Anita Anand vor discuta în cadrul vizitei oficialului canadian FOTO Facebook / Oana Țoiu

Vizita are loc la invitaţia ministrului Oana Ţoiu, iar agenda discuţiilor dintre Anita Anand şi Oana Ţoiu va include consolidarea relaţiei bilaterale, cu accent pe cooperarea economică şi în domeniul securităţii, potrivit Agerpres.

De asemenea, va avea loc şi un schimb de opinii privind principalele teme aflate pe agenda reuniunii miniştrilor afacerilor externe ai statelor aliate, organizată în cadrul Summitului NATO de la Ankara, a informat, duminică, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

După consultări, cei doi miniştri vor susţine o conferinţă de presă.

Ulterior, Anita Anand va fi primită la Palatul Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan  

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