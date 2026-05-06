Ludovic Orban la „Interviurile Adevărul”: Cei de la AUR ”sunt dispuși să intre la guvernare și fără Călin Georgescu premier. Cu Grindeanu, de exemplu”

Ludovic Orban susține că șeful AUR vrea să intre la guvernare cu orice preț. ”Sunt dispuși să intre la guvernare și fără Călin Georgescu premier. Cu Grindeanu, de exemplu, premier. Pe de altă parte, nici nu ar fi rău, să vadă poporul de ce sunt capabili”, a spus Orban la „Interviurile Adevărul”. Pe de altă parte, liderul Forța Dreptei crede că un guvern PSD–AUR va fi primit foarte prost nu numai de partenerii internaționali și europeni, dar și de mediul economic, de agențiile de rating și de potențialii finanțatori.