Ludovic Orban la „Interviurile Adevărul”: Scenariul prin care Bolojan se poate întoarce în fruntea Guvernului

La „Interviurile Adevărul”, Ludovic Orban a schițat scenariul prin care Ilie Bolojan se poate întoarce în funcția de premier, de această dată fără PSD în guvern. Evaluarea lui Orban este că Sorin Grindeanu nu va putea face o majoritate parlamentară pentru investirea unui guvern. ”Și atunci poți să le dai o palmă, să le spui ”ați dat jos guvernul acesta, tot guvernul acesta vi-l dăm înapoi”. Le este mult mai drag mandatul de parlamentar la foarte mulți dintre cei care au votat moțiunea de cenzură”, spune Ludovic Orban, făcând aluzie că prin alegeri anticipate mulți din actualii parlamentari vor rămâne pe dinafară.