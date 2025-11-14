Video Industria tutunului se transformă: știință, inovație și responsabilitate pentru un viitor fără fum

Inovația și cercetarea schimbă profund industria tutunului. Mihai Bundoi explică modul în care știința, reglementările și informarea corectă pot accelera tranziția către un viitor fără fum în România.

La Interviurile Adevărul, Mihai Bundoi, Head of Scientific & Medical Affairs la Philip Morris International, vorbește despre transformarea industriei tutunului și despre direcția în care știința poate modela un viitor mai responsabil. Discuția aduce în prim-plan evoluția produselor alternative fără fum și modul în care România poate deveni parte a schimbării.

Viziunea unei industrii aflate în tranziție

Potrivit lui Mihai Bundoi, viziunea Philip Morris România este clară: reducerea dependenței de produse combustibile și dezvoltarea unor alternative care, potrivit cercetărilor companiei, pot reprezenta opțiuni cu risc redus pentru fumătorii adulți care altfel nu ar renunța la consum. În centrul acestei transformări se află tehnologiile care încălzesc tutunul fără a-l arde, dezvoltate pe baza unui deceniu de cercetare și investiții masive în știință.

Informarea consumatorului: provocarea-cheie din România

Întrebat cât de pregătiți sunt românii să ia decizii informate, expertul PMI observă o nevoie acută de educație și clarificare. Consumatorii sunt deseori expuși la mituri sau informații incomplete, ceea ce complică decizia în cazul produselor alternative.

Compania spune că rolul său este de a pune la dispoziție date validate științific, accesibile și explicate pe înțelesul publicului. Responsabilitatea PMI este să ofere informații clare, echilibrate, fără a promite imposibilul

Demontarea miturilor: „Nu, produsele care încălzesc tutunul nu sunt fără risc”

Unul dintre cele mai frecvente mituri este ideea că alternativele fără fum ar elimina complet riscurile. Bundoi subliniază că produsele care încălzesc tutunul pot reduce expunerea la substanțe toxice comparativ cu fumul de țigară, însă nu sunt lipsite de riscuri.

„Reducerea riscului nu înseamnă eliminarea lui. Această distincție trebuie comunicată cu rigurozitate”, afirmă el, subliniind că doar studiile pe termen lung pot contura o imagine completă.

Provocările din spatele cercetării și colaborarea cu autoritățile

Cercetarea produselor fără fum este complexă: necesită echipe multidisciplinare, evaluări toxicologice detaliate și validări clinice. Un alt obstacol îl reprezintă reglementările, care nu țin întotdeauna pasul cu ritmul tehnologic.

PMI declară că lucrează constant cu autoritățile pentru a adapta cadrul legislativ, astfel încât consumatorii să primească informații corecte, iar produsele inovatoare să fie evaluate pe baza datelor științifice și nu a percepțiilor.

Cum arată succesul unui „viitor fără fum”

Succesul este măsurat prin scăderea numărului de fumători care folosesc produse combustibile și prin creșterea ponderii celor care aleg alternative mai puțin dăunătoare. În România, accesul la informații rămâne esențial, la fel ca implicarea autorităților și a comunității medicale.

Evoluția viitorului: oportunitatea României

România are potențialul de a deveni un exemplu regional dacă educația, reglementările și inovația sunt integrate coerent. Schimbarea nu poate veni peste noapte, dar este posibilă dacă toți actorii se implică

Ediție video susținută de Philip Morris România