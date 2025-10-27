Video Frumusețea felinelor cucerește lumea. În culisele Campionatului Mondial de Pisici 2025 de la București

România a găzduit Campionatul Mondial Felin – FIFe World Winner Show, cel mai prestigios eveniment dedicat pisicilor din lume, reunind sute de feline și iubitori de animale din peste 35 de țări

Evenimentul, aflat la prima sa ediție în țara noastră, a adus laolaltă 750 de pisici, 36 de rase, 35 de țări și 23 de arbitri internaționali. Pe lângă rasele de top, competiția a inclus și o categorie specială dedicată pisicilor de casă – un gest simbolic menit să promoveze inclusiunea, empatia și adopția responsabilă.

Federația Internațională Felină (FIFe) transmite astfel un mesaj puternic: orice pisică, indiferent de rasă sau origine, poate deveni campioană mondială. Evenimentul a avut o componentă educațională și socială, promovând respectul față de animale, creșterea responsabilă și combaterea abandonului.

România, deja recunoscută drept „capitala adopțiilor”, își consolidează poziția de lider regional în domeniul protecției animalelor. Evenimentul s-a desfășurat în parteneriat cu instituții veterinare și mediul academic, oferind o platformă unică de dialog între profesioniști, iubitori de animale și organizații de protecție.

„Este o ocazie istorică pentru România și pentru toți iubitorii de pisici. FIFe World Winner Show nu este doar o competiție, ci o celebrare a frumuseții, diversității și legăturii dintre om și animal”, a declarat Adrian Alexandru Drăgotă, Show Managerul evenimentului, la Interviurile Adevărul.