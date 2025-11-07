Video Cum ajută un HUB Oncologic pacienții: servicii integrate, timp câștigat, tratament eficient

La Interviurile Adevărul specialiștii argumentează rolul unui Hub oncologic, modul cum ajută centralizarea serviciilor în eficientizarea tratamentului. Invitați: dr. Ioana Făgețeanu, medic specialist radioterapie, dr. Irina Strugari, medic specialist medicină nucleară

Pentru pacientul oncologic, fiecare zi contează. De la prima suspiciune, până la diagnostic, tratament și monitorizare, timpul și coordonarea între specialiști pot face diferența. Modelul de HUB oncologic aduce toate aceste etape sub același acoperiș – investigații, consultații și tratamente integrate – pentru un parcurs medical rapid, sigur și coerent.

La Hub-ul Oncologic Regina Maria Pallady, pacienții beneficiază de servicii complete de oncologie medicală, radioterapie și medicină nucleară, alături de o echipă multidisciplinară dedicată. Centralizarea serviciilor înseamnă mai puțin timp de așteptare, o comunicare eficientă între medici și decizii terapeutice rapide și personalizate, cu pacientul în centrul atenției.

La Interviurile Adevărul, Dr. Ioana Făgețeanu (radioterapie) și Dr. Irina Strugari (medicină nucleară) explică rolul HUB-ului oncologic și modul în care această abordare integrată îmbunătățește experiența și rezultatele tratamentului.

