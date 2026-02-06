Exclusiv Armand Goșu, la Interviurile Adevărul. Ce spune istoricul despre raportul SUA legat de anularea alegerilor din 2024

Istoricul Armand Goșu, prezent în platoul Adevărul, explică contextul în care în care teme precum anularea alegerilor prezidențiale din 2024 sau unirea cu Republica Moldova revin pe agenda publică.

Afirmația președintei Maia Sandu, dar și a altor oficiali de la Chișinău, că ar susține o unire cu România, readuce în discuție tema care a generat ample dezbateri de-a lungul anilor.

În România, agenda publică este acaparată alegerile prezidențiale anulate în 2024, prin decizia Curții Constituționale a României, context publicării unui raport al Congresului SUA, care acuză Comisia Europeană că s-ar fi amestecat în procesele electorale ale statelor membre, inclusiv în cel din România, prin presiuni asupra platformelor sociale pentru cenzurarea conținutului.

Este unirea cu Republica Moldova o temă realistă astăzi, cât de mult se întind consecințele anulării alegerilor din 2024 și cum arată situația României în prezent, față de trecut, sunt doar căteva dintre întrebările la care răspunde istoricul Armand Goșu, la Interviurile Adevărul, vineri, 6 februarie, de la 15.00.

Istoricul Armand Goșu este specializat în istoria URSS și a spațiului ex-sovietic, fiind autorul mai multor cărți despre Vladimir Putin sau despre războiul din Ucraina. Între altele, a fost și corespondent la Moscova pentru Radio BBC.