Un pilot a murit după ce a lovit cu avionul un camion ce mergea regulamentar pe o autostradă din Statele Unite -VIDEO

Accidentul neobişnuit s-a petrecut miercuri după-amiază, lângă Aeroportul Davidson County, la aproximativ 70 de kilometri de Charlotte, conform Digi24.

Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) a precizat că un avion Beechcraft Barron cu două motoare, care tocmai decolase de pe aeroportul din apropiere a lovit vehiculul pe autostrada I-85.

După impact, şoferul camionului a fost dus la spital unde a fost tratat pentru câteva leziuni uşoare.

Imagini surprinse la faţa locului după incident arată dimensiunile pe care le-a avut şi consecinţele lui.

Autorităţile au început o anchetă pentru stabilirea cauzelor incidentului.

Emergency crews are on scene after a plane crash involving a tractor-trailer shut down the southbound lanes of I-85 in Davidson County this afternoon. Photos from Bryant Roland. @myfox8 @WXII @WFMY @SpecNews1Triad pic.twitter.com/OK3XyucdBm