SUA declară că vizita lui Pelosi în Taiwan nu intră în conflict cu politica „O singură China”

„Pelosi a sosit astăzi în Taiwan <...>. După cum am spus, Pelosi are dreptul să viziteze Taiwanul. <...> Această călătorie este decizia lui Pelosi, Congresul, după cum ştiţi cu toţii, reprezintă o ramură independentă de guvern. Desigur, îi urmăm călătoria aşa cum o facem întotdeauna când vine vorba de membrii Congresului. Am luat toate măsurile necesare pentru a-i asigura siguranţa în timp ce călătoreşte prin regiune. Permiteţi-mi să fiu clar: vizita este pe deplin în concordanţă cu politica noastră de lungă durată „O singură China”. Am precizat clar că nu există nicio modificare a politicii noastre unice pentru China”, a declarat John Kirby, coordonatorul de comunicaţii strategice pentru Consiliul Naţional de Securitate al Casei Albe, într-un briefing de marţi.

Potrivit acestuia, administraţia Statelor Unite nu sprijină independenţa Taiwanului şi a adus recent această poziţie în atenţia autorităţilor chineze de la cel mai înalt nivel. „Am declarat că ne opunem oricărei modificări unilaterale a status quo-ului [cu privire la Taiwan] din orice parte. Am declarat că nu sprijinim independenţa Taiwanului. Şi am declarat <...> că ne aşteptăm la dezacorduri din ambele părţi ale Strâmtorii [Taiwan] care vor fi rezolvate prin mijloace paşnice şi am făcut cunoscut acest lucru direct RPC la cel mai înalt nivel, inclusiv în conversaţia de săptămâna trecută dintre preşedintele [US Joe] Biden şi preşedintele [RPC] Xi Jinping, asistentul [preşedinte] Homeland Securitate [Jake Sullivan], secretarul de stat [Anthony Blinken], secretarul apărării [Lloyd Austin],

Potrivit lui Kirby, autorităţile americane cred că Beijingul va continua să ia măsuri pe termen lung ca răspuns la călătoria lui Pelosi în Taiwan. "China s-a pregătit să facă paşi suplimentari", a spus el. "Şi ne aşteptăm să continue să răspundă pentru o perioadă mai lungă de timp. dacă ar reacţiona după călătoria ei". „Acest lucru include noi exerciţii militare de tragere la scară largă - cu siguranţă au început să facă o parte din asta astăzi - survolări peste graniţa”,a explicat Kirby.

El a spus că SUA nu caută un conflict cu China, nu se vor angaja în „provocări” ca răspuns la mişcările actuale ale Beijingului cauzate de călătoria lui Pelosi în Taiwan. "Statele Unite nu doresc o criză şi nu o caută. Suntem gata să facem faţă a ceea ce Beijingul alege să facă. În acelaşi timp, nu intenţionăm să ne angajăm în provocări. Vom continua să activăm în Marea şi spaţiul aerian al Pacificului de Vest, aşa cum am făcut-o Timp de decenii, vom continua să sprijinim Taiwanul, să protejăm libertatea şi deschiderea regiunilor din Oceanul Indian şi Pacific şi să ne străduim să păstrăm legătura cu Beijing", a spus Kirby.

Sosirea lui Pelosi în Taiwan a fost prima vizită a unui politician american de talia lui în 25 de ani. Beijingul a avertizat în repetate rânduri partea americană că, dacă vizita va avea loc, aceasta nu va rămâne fără consecinţe, China va lua măsuri dure.

Taiwanul este guvernat de propria sa administraţie din 1949, când rămăşiţele forţelor Kuomintang conduse de Chiang Kai-shek (1887-1975) au fugit pe insulă după ce au fost înfrânte în războiul civil chinez. De atunci, Taipei a păstrat steagul şi alte atribute ale fostei Republici Chineze, care existau pe continent înainte de venirea comuniştilor la putere. Potrivit poziţiei oficiale a RPC, susţinută de majoritatea ţărilor, inclusiv Rusia, insula este considerată una dintre provinciile chineze.