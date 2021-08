Fotografie istorică. Cine e ultimul militar american care a părăsit Afganistanul

Generalul Kennet McKenzie a anunţat luni, 30 august, că ultimul avion militar american a decolat de pe aeroportul din Kabul.

La Kabul s-au auzit focuri de armă, aparent pentru a sărbători plecarea americanilor.

Potrivit CNN, generalul-maior Chris Donahue a fost ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul. Imaginile de pe Twitter ăş înfăţişează pe bărbat cum urcă într-un avion de evacuare, pe aeroportul din Kabul.

Christopher T. Donahue este absolvent al academiei militare americane la West Point şi cariera lui în armată a început în 1992. Generalul de două stele a fost implicat în peste 17 teatre de război, în Afganistan, Irak, Siria şi alte locaţii, potrivit unui profil de pe site-ul oficial al armatei. Donahue a lucrat şi la Pentagon, servind ca asistent special al şefilor de stat major.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a