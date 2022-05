Mai jos prezentăm cele mai brutale atacuri mediatice la adresa Occidentului, trecem în revistă principalele naraţiuni ale propagandei ruse faţă de Ucraina şi constatăm schimbarea ritoricii vizavi de scopurile armatei ruse în război.

Rusia ameninţă Occidentul cu arme nucleare

Începând aproximativ cu a doua jumătate a lunii aprilie, propaganda Kremlinului a devenit mai brutală faţă de Occident. S-a înregistrat o intensificare bruscă a discursurilor pro-război, inclusiv cu utilizarea armelor nucleare. Campania de propagandă a avut loc la toate nivelurile, începând cu canalele anonime de Telegram şi terminând cu posturile federale şi oficialii de la Moscova. În continuare, cele mai elocvente exemple.

După Ucraina „vom toca şi maşina de război a NATO, dar şi pe cetăţenii ţărilor NATO”, declară într-o emisiune de prime time unul dintre cei mai proeminenţi propagandişti ruşi, Vladimir Solovyov. Tot el susţine că este timpul ca NATO să se întrebe dacă are cu ce să se apere, căci după finalizarea „operaţiunii militare” din Ucraina, Rusia nu are de gând să se oprească şi „nimeni nu va fi iertat”.

Meanwhile on Russian state TV: host Vladimir Solovyov threatens Europe and all NATO countries, asking whether they will have enough weapons and people to defend themselves once Russia's "special operation" in Ukraine comes to an end. Solovyov adds: "There will be no mercy." pic.twitter.com/fCN3vfZy4N