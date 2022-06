Tanc „misterios”, capturat de ruşi în Ucraina

Tancul ucrainean T-72M1 capturat de forţele ruse, care ar fi fost renovat de compania bulgară Apolo Engineering, în 1993, are un kilometraj redus, scrie Ukraine Weapons Tracker.

„Bulgaria nu a anunţat nicio livrare de tancuri, aşa că provenienţa lui este destul de misterioasă”, mai notează sursa citată.

#Ukraine: An interesting Ukrainian T-72M1 tank was captured by the Russian forces - this one was refurbished by the Bulgarian company Apolo Engineering back in 1993 but with minimal engine hours. Bulgaria didn't announce any tank deliveries so the source is pretty mysterious. pic.twitter.com/5JkJOTzeGG