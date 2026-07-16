Ancheta care zguduie turismul din București: Turiștii închiriază apartamente care s-ar putea prăbuși la primul cutremur

Peste 200 de apartamente turistice din București sunt promovate pe Airbnb și Booking.com, deși funcționează în clădiri încadrate în cea mai ridicată clasă de risc seismic, unde închirierea este interzisă prin lege, potrivit unei investigații publicate de The Guardian.

Datele, furnizate publicației de organizația românească Re:Rise, care activează în domeniul reducerii riscului seismic, arată că la sfârșitul lunii mai existau cel puțin 207 proprietăți turistice ilegale listate pe cele două platforme. Acestea pot găzdui împreună peste 1.000 de turiști în fiecare noapte.

Dintre cele 207 anunțuri, 116 erau publicate pe Booking.com, 47 pe Airbnb, iar alte 44 apăreau pe ambele platforme. Toate se află în clădiri încadrate în categoria RS1, cea mai ridicată clasă de risc seismic.

Bucureștiul, cea mai expusă capitală din UE în fața cutremurelor

The Guardian notează că Bucureștiul este cea mai vulnerabilă capitală din Uniunea Europeană din punct de vedere seismic. Ultimul cutremur major, produs în 1977, a provocat moartea a peste 1.500 de persoane, a rănit peste 10.000 și a dus la prăbușirea a 32 de clădiri în mai puțin de un minut.

Specialiștii avertizează că un nou seism puternic este inevitabil și că efectele acestuia ar putea fi chiar mai grave decât cele din trecut, având în vedere degradarea continuă a fondului construit.

Din 2024, legislația din România interzice închirierea pe termen scurt sau lung în clădirile încadrate în clasa RS1. În București există cel puțin 404 astfel de imobile, iar încălcarea legii se sancționează cu amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de euro.

Experții atrag atenția că numărul real al locuințelor nesigure ar putea fi mult mai mare, deoarece doar o parte dintre clădirile din Capitală au fost evaluate din punct de vedere seismic.

Turiștii nu sunt informați despre riscuri

Potrivit investigației, nici Airbnb și nici Booking.com nu solicită proprietarilor să declare dacă imobilele în care oferă cazare sunt sigure din punct de vedere structural.

„Am încercat toate variantele posibile pentru a atrage atenția platformelor asupra acestei probleme, dar ni s-a spus că este responsabilitatea proprietarilor, nu a lor”, a declarat pentru The Guardian Matei Sumbasacu, inginer constructor și fondator al organizației Re:Rise.

Ana Todor, care a rezervat în 2025 două apartamente prin Airbnb aflate în clădiri RS1, spune că nu știa că închirierea acestora este ilegală.

„Când am ajuns acolo, clădirea arăta îngrozitor din exterior și nu mi-a inspirat deloc încredere. Descrierile care minimalizează pericolul sunt ca un plasture Hello Kitty pus peste o crăpătură adâncă”, a declarat aceasta.

Potrivit analizei, doar două dintre anunțurile identificate menționau faptul că apartamentele se află într-o clădire cu risc seismic ridicat, iar și acestea încercau să diminueze importanța avertismentului.

Re:Rise a lipit autocolante cu avertismente pe cutiile pentru chei

În lipsa unor măsuri din partea platformelor, voluntarii Re:Rise au început să lipească autocolante greu de îndepărtat pe cutiile pentru chei montate în exteriorul clădirilor RS1. Acestea conțin un cod QR care trimite turiștii către informații despre riscul seismic al imobilului.

„Statul ar putea merge direct la platforme și le-ar putea obliga să acționeze. Principala instituție responsabilă pentru cei care vizitează orașul este Primăria Capitalei”, a declarat Matei Sumbasacu.

Primăria Capitalei a transmis că poliția locală face verificări doar în urma sesizărilor și că, în ianuarie, a notificat Ministerul Turismului pentru ca interdicția privind închirierea locuințelor din clădirile RS1 să fie inclusă în procesul de autorizare. Instituția a precizat, de asemenea, că aproximativ 3.000 de notificări au fost trimise proprietarilor de apartamente și clădiri încadrate în această categorie de risc.

Airbnb a declarat pentru The Guardian că siguranța utilizatorilor reprezintă o prioritate și că investighează informațiile primite pentru a lua măsurile necesare. La rândul său, Booking.com a transmis că proprietarii sunt responsabili să respecte legislația locală și că autoritățile pot semnala anunțurile care încalcă legea.

Conform Institutului Național de Statistică, Bucureștiul a avut peste două milioane de vizitatori în 2025, mai mult decât orice alt oraș din România.