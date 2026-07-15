Va mai conta Evaluarea Națională, de la anul? Cum va funcționa examenul suplimentar de admitere la liceu

Elevii care încep clasa a VIII-a în septembrie 2026 pot susține un examen suplimentar de admitere la liceu. Liceele pot organiza concursuri proprii pentru maximum 50% din locuri, cu subiecte unice elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, din trunchiul comun. Evaluarea Națională va decide cine ocupă restul locurilor, iar examenul suplimentar este opțional, în cadrul acestuia înscriindu-se doar elevii care au obținut nota minimă 5 la Evaluarea Națională.

Liceele nu sunt obligate să organizeze astfel de concursuri, iar pentru locurile rămase, absolvenții de gimnaziu pot participa la repartizarea computerizată, care va avea loc după finalizarea admiterii separate.

Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, a explicat pentru „Adevărul” modul în care vor fi realizate subiectele pentru concursurile de admitere. Acesta a subliniat că testele vor fi selectate exclusiv din disciplinele care fac parte din trunchiul comun, iar Centrul Național de Curriculum și Evaluare este instituția responsabilă cu elaborarea acestora.

„Subiectele pentru concursul suplimentar de admitere la liceu vor fi selectate exclusiv din disciplinele care fac parte din trunchiul comun, ceea ce înseamnă că nu se vor utiliza materii opționale sau inexistente, iar Centrul Național de Curriculum și Evaluare este instituția responsabilă cu elaborarea acestora. De exemplu, dacă un liceu cu profilul științe sociale dorește să organizeze un examen la istorie, centrul va furniza un set național de subiecte de istorie, pe care îl pot folosi toate liceele care optează pentru acest tip de concurs propriu, astfel încât, în esență, subiectele sunt aceleași la nivel național, dar fiecare școală își alege disciplina și stabilește ponderea pe care o va avea proba respectivă în nota finală de admitere”, a explicat secretarul de stat.

Evaluarea Națională își păstrează importanța

Întrebat ce scop va mai avea Evaluarea Națională, dacă liceele își vor putea organiza propriile concursuri de admitere, secretarul de stat a răspuns că legea prevede clar că liceul își poate ocupa prin concurs propriu până la 50% din numărul total de locuri, iar restul locurilor rămân alocate pe baza rezultatelor de la Evaluarea Națională.

Despre relația dintre concursul propriu și Evaluarea Națională, Sorin Ion a declarat:

„Legea este foarte clară în privința acestor aspecte, deoarece prevede că liceul își poate ocupa prin concurs propriu până la 50% din numărul total de locuri, iar restul locurilor rămân alocate pe baza rezultatelor de la Evaluarea Națională, astfel încât fiecare formă de admitere își are rolul său bine definit. Mai mult, concursul propriu reprezintă, în fapt, o a doua șansă pentru elevii care nu au reușit să fie admiși la un anumit liceu prin una dintre modalități, deoarece pot încerca cealaltă variantă, cu condiția să fi susținut și Evaluarea Națională, iar acesta a fost scopul principal al legii, acela de a le oferi elevilor o oportunitate suplimentară pentru a ajunge la liceul dorit.”

Profesoară: Examenul suplimentar oferă o provocare benefică

Ruxandra Achim, profesoară de Limba și Literatura Română la Colegiul Național „I.L. Caragiale” din București, a explicat pentru „Adevărul” de ce este nevoie de acest examen suplimentar. Ea a subliniat că Evaluarea Națională nu își pierde utilitatea, deoarece nu toți elevii sunt interesați să meargă la licee cu cerințe ridicate.

„Evaluarea Națională nu își pierde utilitatea, deoarece nu toți elevii sunt interesați să meargă la licee cu cerințe ridicate, iar este important să ne gândim la marea majoritate a absolvenților de clasa a VIII-a, care pot opta pentru profiluri care nu necesită un examen suplimentar de admitere.

Pentru acești elevi, Evaluarea Națională rămâne o bază solidă, iar cea mai corectă abordare ar fi ca, atunci când se calculează media de admitere pentru un liceu dorit, să se ia în considerare atât rezultatele de la Evaluarea Națională, cât și notele obținute la testarea specifică din cadrul celui de-al doilea concurs, realizându-se astfel o medie între cele două”, a arătat profesoara.

Ea a adăugat că un examen suplimentar poate fi util pentru elevi: „Este util ca elevii să aibă posibilitatea unui examen suplimentar, pentru că, de obicei, ei se concentrează exclusiv pe materiile de examen, Matematică și Limba Română, și omit alte discipline, iar o testare bazată pe întrebări generale le-ar putea fi de mare ajutor, arătându-le că în liceu nu vor avea doar aceste două materii.

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Pe de altă parte, pentru mulți elevi, un examen în plus va reprezenta o provocare suplimentară, iar logistica admiterii va deveni mai complicată, deoarece, după susținerea Evaluării Naționale pentru toți candidații, vor urma examenele specifice fiecărui liceu, iar toți participanții vor trebui să aștepte până la finalizarea și comunicarea rezultatelor, mai ales că, în cazul în care un elev obține o notă mare la Evaluarea Națională, dar nu suficient de bună pentru a intra la colegiul național sau la liceul dorit, el va trebui să participe la repartizarea computerizată, dacă acest mecanism se va mai menține”, spune dascălul.

Candidații, cel puțin nota 5 la Evaluarea Națională

Concursul de admitere constă în două probe, stabilite la nivelul unității de învățământ, care vizează discipline aferente profilului sau specializării.

Subiectele sunt elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și sunt standardizate și unice la nivel național. Pot participa la concursul de admitere elevii care au obținut cel puțin nota 5 la fiecare probă a evaluării naționale. Candidații sunt admiși în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, în limita locurilor disponibile, cu condiția promovării fiecărei probe cu minimum nota 5. Data desfășurării concursului de admitere se stabilește prin ordin al ministrului educației și este publică la începutul fiecărui an școlar.

Introducerea examenului suplimentar de admitere la liceu a generat dezbateri încă din faza de proiect legislativ.

În mai 2025, ministrul Educației de atunci, Daniel David, declara că susține prevederea din lege, considerând că descentralizarea la nivel de liceu și personalizarea pe specializare sunt benefice. În ianuarie 2025, acesta aprecia că examenul separat este, în esență, o formă de suplinire a faptului că autoritățile din educație nu au găsit o formă de evaluare corectă a elevilor, care provin din școli de niveluri diferite.

Referitor la necesitatea acestui examen, Daniel David declarase atunci: „Eu nu sunt atât de împotriva acestui lucru, dacă ne gândim la un copil obișnuit care susține Evaluarea Națională, are o zi proastă și obține note foarte mici, deși este foarte bun la matematică, chimie, fizică. Pur și simplu, a avut niște momente proaste la testare. Dacă organizăm acel concurs la liceele unde el excelează, pe profilul real și așa mai departe, sunt de acord.”

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Elevii și părinții s-au opus examenului suplimentar

Introducerea examenului suplimentar de admitere la liceu a stârnit controverse în societate.

Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, a explicat la vremea respectivă că examenul nu este obligatoriu nici pentru licee, nici pentru elevi. Acesta declarase: „Copilul dacă s-a dus la Evaluarea Națională a luat o notă mulțumitoare, cu siguranță că nu va mai fi interesat să intre pe locurile scoase la concurs, pentru că va intra fără nicio emoție pe locurile care se repartizează computerizat.”

Părinții s-au opus acestui examen, invocând presiunea suplimentară asupra elevilor și favorizarea „industriei meditațiilor”. În anul 2022, Iulian Cristache, președinte al Federației părinților, declarase că este împotriva examenului și solicitase ca Ministerul să țină cont de recomandările OCDE cu privire la nivelul problematic al pregătirilor particulare. De asemenea, Simona Crisbășanu de la Coaliția pentru Educație adusese ca argument un studiu al OCDE privind modele de succes pentru intrarea la liceu.

Nici elevii nu au susținut introducerea acestui examen. Președinta Asociației Elevilor din Constanța de la acea vreme, Adriana Dudună, sugerase că, în cazul în care se dovedește că Evaluarea Națională nu este reprezentativă, aceasta ar trebui să fie modificată, în loc să se introducă un examen suplimentar. Inițial, în prima variantă a legii Cîmpeanu, din vara lui 2022, examenul s-ar fi dat doar în cazul colegiilor naționale și pentru 90% dintre locuri. Ulterior, procentul a fost modificat la 80%, scăzând apoi la 60% în forma de proiect a Ligiei Deca și ajungând în final la 50% în forma actuală a legii.