„Clienții persoane fizice aproape au dispărut”. Cum resimt antreprenorii români scăderea consumului

Scăderea consumului începe să fie resimțită tot mai puternic de firmele mici și mijlocii din România. Antreprenori din domenii precum comerț, construcții, servicii, HoReCa, suplimente alimentare sau producție spun că înregistrează scăderi importante ale vânzărilor, ale valorii comenzilor și, mai ales, ale profitului.

Mai multe experiențe împărtășite de proprietari de afaceri într-o discuție online despre evoluția consumului arată că presiunea nu vine doar din reducerea numărului de clienți, ci și din schimbarea comportamentului de cumpărare: oamenii aleg produse mai ieftine, cumpără mai rar și amână achizițiile care nu sunt considerate urgente.

Situațiile relatate de antreprenori vin într-un context în care datele oficiale confirmă o reducere prelungită a consumului. Potrivit Institutului Național de Statistică, comerțul cu amănuntul a scăzut în mai 2026 pentru a zecea lună consecutiv față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce indică o perioadă extinsă de restrângere a cheltuielilor populației.

Afaceri cu vânzări mai mici cu 20%, 30% sau chiar 50%

Un antreprenor spune că vânzările firmei sale sunt cu aproape 25% mai mici față de aceeași perioadă a anului trecut. Pentru a păstra clienții, compania a menținut sau redus prețurile, însă efectul s-a văzut în profit, care a scăzut cu aproximativ 40%.

„Profitul o să fie tot cu minus față de 2025”, spune acesta, chiar dacă există speranța unei reveniri datorită unor modificări făcute în activitatea firmei.

În sectorul serviciilor și divertismentului, un alt antreprenor spune că înregistrează o scădere de 43% față de luna mai, peste scenariile cele mai pesimiste luate în calcul.

Un alt antreprenor afirmă că profitul net este cu 60% mai mic față de anul trecut, în timp ce un alt participant la discuție estimează o reducere de aproximativ 50%.

Comerțul cu produse pentru construcții resimte puternic reducerea cererii

Sectorul legat de construcții este unul dintre cele mai afectate, potrivit relatărilor antreprenorilor.

Un comerciant de ceramică, baterii sanitare, accesorii pentru baie și alte produse destinate amenajărilor spune că cifra de afaceri este cu aproximativ 30% mai mică decât anul trecut. Acesta precizează că și în 2025 firma a avut o scădere de aproximativ 25% față de 2024.

„Vindeam mult la dezvoltatori, anul acesta sunt la -30% față de anul trecut cu cifra de afaceri”, spune antreprenorul, adăugând că persoanele fizice au redus drastic achizițiile.

„Clienții persoane fizice aproape au dispărut”, afirmă acesta, explicând că menținerea situației actuale ar putea duce la acoperirea cheltuielilor din bani personali.

Și o firmă cu activitate conexă construcțiilor spune că cifra de afaceri din primele cinci luni ale anului este aproximativ la jumătate față de perioada similară, în condițiile în care costurile de achiziție au crescut, iar prețurile de vânzare au fost reduse cu circa 10%.

Magazinele online pierd valoarea coșului de cumpărături

În comerțul online, problema nu este întotdeauna lipsa comenzilor, ci reducerea valorii acestora.

Un antreprenor din zona suplimentelor nutritive spune că vânzările au scăzut cu aproximativ 50% față de anul trecut, chiar dacă traficul magazinului online este de zece ori mai mare și numărul comenzilor a crescut.

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Explicația oferită este că valoarea medie a coșului de cumpărături a scăzut puternic. Clienții aleg produse mai ieftine și cumpără din alte canale, inclusiv farmacii.

Și în domeniul suplimentelor și produselor farmaceutice sunt semnalate schimbări de comportament. Un antreprenor spune că oamenii sunt mai atenți la bani și aleg variante mai ieftine, chiar dacă există produse cu studii și un istoric mai solid.

Retailul și produsele de consum au fost lovite de reducerea cheltuielilor

Un comerciant din retailul de proximitate spune că a observat o scădere puternică spre finalul anului 2025 și un punct minim în februarie 2026, cu reduceri de 25-30%.

Ulterior, situația s-a îmbunătățit după ce o parte dintre concurenți au ieșit din piață, iar vânzările au revenit la niveluri apropiate de cele anterioare.

În zona comerțului cu băuturi, un proprietar de magazin online specializat în vinuri spune că vânzările au scăzut cu aproximativ 20% online și cu circa 30% în cazul clienților fizici. Prețurile au rămas aproape la același nivel, cu majorări de maximum 5%.

Și sectorul pieselor auto resimte reducerea cererii. Un antreprenor estimează o scădere de 20-25%, precizând că lunile mai și iunie, care în mod obișnuit erau perioade bune pentru vânzări, au fost mult sub așteptări.

Există și domenii care cresc

În ciuda reducerii consumului, unele afaceri continuă să crească. Un antreprenor din producție și servicii spune că firma sa a semnat în acest an cel mai mare contract din cei opt ani de activitate și există posibilitatea extinderii acestuia.

Creșteri sunt raportate și în zona cursurilor online. Un freelancer din domeniul dezvoltării software spune că veniturile sunt cu aproximativ 15% mai mari față de anul trecut, diferența fiind pusă pe seama faptului că lucrează cu clienți externi.

O afacere de familie din zona consultanței specializate spune că a ajuns la aproximativ 55.000 de euro în contracte semnate în acest an, față de circa 30.000 de euro anterior, existând perspective de depășire a pragului de 100.000 de euro anual.

Unele firme cresc cifra de afaceri, dar pierd la profit

Un antreprenor din comerț spune că vânzările sunt cu aproximativ 5% mai mari față de anul trecut, însă rezultatul financiar este mai slab.

Motivul este creșterea costurilor, inflația și taxele mai mari, care reduc banii rămași la final chiar și atunci când cifra de afaceri crește.

O situație similară este descrisă și în agricultură. Un antreprenor spune că producția a fost mai mare decât anul trecut și tehnologia folosită a redus semnificativ costurile, însă prețurile de vânzare au scăzut puternic, ceea ce a afectat rezultatul final.

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Datele oficiale confirmă reducerea consumului

Evoluțiile descrise de antreprenori sunt în linie cu datele publicate de Institutul Național de Statistică privind consumul populației.

În mai 2026, comerțul cu amănuntul a înregistrat a zecea lună consecutivă de scădere față de aceeași perioadă a anului anterior. În primele luni ale anului, reducerea cheltuielilor populației s-a reflectat în special în zona produselor nealimentare, unde cumpărătorii au amânat achizițiile sau au optat pentru variante mai ieftine.

Pentru multe firme, problema nu este doar scăderea numărului de clienți, ci faptul că fiecare client cheltuie mai puțin, iar diferența se vede direct în marjele de profit.