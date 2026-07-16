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Ce ne-am face unii fără alții? Despre oamenii care țin România în mișcare

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În cele mai multe zile, orașul pare doar un traseu banal: același drum spre muncă, aceleași locuri în care intrăm fără să ne mai gândim prea mult la povestea din spate. O cafenea, un atelier, un magazin de cartier, un serviciu pe care îl folosim aproape automat. Viața de zi cu zi e construită din lucruri mici, repetate, care par firești.

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Și totuși, în spatele lor există începuturi. Idei care au pornit de la zero, oameni care au avut curajul să încerce și comunități care, uneori fără să-și dea seama, au ales să le dea o șansă.

Idei mici care cresc mari

Într-un material realizat la Cluj, Oana Ilaș, Director General Adjunct Retail Banking la Banca Transilvania, vorbește despre acest tip de începuturi care ajung, în timp, să schimbe un oraș. Multe dintre proiectele care definesc astăzi orașe și regiuni au pornit din inițiative locale, din idei aparent mici, susținute de oameni care au avut încredere în ele.

Spre exemplu, fenomenul Untold este doar unul dintre cazurile care ne arată cum o idee locală poate crește atunci când există curaj, perseverență și încredere din partea comunității. Dincolo de succesul unui eveniment, rămâne lecția unui parcurs: că progresul economic și cultural începe, de cele mai multe ori, de la inițiative care par fragile la început, dar care se pot transforma în repere atunci când sunt susținute.

Aceeași idee a încrederii apare și în felul în care sunt privite astăzi multe dintre afacerile mici și mijlocii. Pentru că, dincolo de statistici și definiții economice, ele sunt povești despre oameni care au ales să construiască ceva al lor.

Susținerea începe cu gesturi simple

Nevenca Doca, Director Executiv Senior Resurse Umane la Banca Transilvania, a trecut recent pe la un atelier local și descrie această realitate: în spatele unui obiect stau răbdare, atenție și multă muncă. De multe ori, susținerea acestor oameni nu înseamnă gesturi mari, ci alegeri cotidiene:

”Știu cât de greu se luptă acum mulți dintre ei să rămână în picioare. Dar uneori susținerea înseamnă ceva foarte simplu: să alegem să cumpărăm de la ei”, explică ea.

Este o formă de implicare care pare mică, dar care se adună în timp în ceva mai mare decât pare la prima vedere.

O mică afacere și toate rotițele pe care le pune în mișcare

Într-un alt material din aceeași serie, Sergiu Mircea, Director Executiv Marketing, Comunicare & Customer Care la Banca Transilvania, vorbește despre ceea ce se întâmplă atunci când cineva alege să investească în România. Un exemplu precum ISSA Resort arată că o afacere creează un întreg ecosistem: angajați, furnizori, colaboratori, alte afaceri care depind unele de altele.

Apoi, o investiție locală înseamnă locuri de muncă, dar și oportunități pentru alte business-uri, dezvoltare pentru comunitate și, în final, un efect de multiplicare care depășește granițele unui singur proiect.

”Înseamnă că România se dezvoltă, iar oamenii care au curajul să își pună viziunea și energia într-o astfel de afacere merită susținut. Pentru că fac această țară un loc un pic mai bun pentru noi toți. Așa că hai să le fim alături celor care mișcă lucrurile înainte!”, îndeamnă el.

Privite împreună, aceste trei perspective descriu același mecanism din unghiuri diferite. Ideile care pornesc din comunități, susținerea care vine din alegeri simple și efectele care se propagă în economie și în viața de zi cu zi.

De aceea, inițiativa Băncii Transilvania pornește de la o întrebare care nu are un singur răspuns: ”Ce ne-am face unii fără alții?”. Pentru că, în realitate, fiecare dintre noi face parte din povestea celuilalt mai mult decât ne dăm seama.

Și poate că tocmai aici stă esența lucrurilor care țin România în mișcare: în ideile care primesc o șansă, în alegerile care le susțin și în încrederea care le permite să crească.

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