Românii vor să rămână în Marea Britanie şi după Brexit, deşi britanicii îi urăsc şi îi consideră ţigani

Mulţi ocupă locuri de muncă vitale, precum cele din supermarketuri sau de îngrijire a bătrânilor englezi ori în hoteluri, unde camerele lucesc de curăţenie. Cu toate acestea, românii sunt izolaţi din punct de vedere social şi economic, scrie The Guardian , într-un amplu reportaj.

"Majoritatea cetăţenilor UE nu sunt foarte bine informaţi despre Brexit şi statutul lor, iar românii nu fac excepţie. Bariera lingvistică, faptul că majoritatea cetăţenilor români nu sunt deloc susţinuţi de mass-media din Marea Britanie, îi fac vulnerabili", spune Florina Tudose, muncitoare din Centrul de Resurse al Europei de Est, care a ridicat în mod repetat preocupări cu Ministerul de Interne.

"Din cercetarea noastră pe teren şi din largul sens al comunităţii româneşti, am observat că mulţi români cred că statutul lor va trece printr-un proces automat, şi că pot rămâne în UK atât timp cât plătesc impozite şi respectă legea. Românii cfred că totul va fi OK”, spune ea.

O femeie, în vârstă de 40 de ani, care lucrează la un măcelar român, a explicat că nu are grijă de Brexit.

"Am locuit în Italia timp de 17 ani, nu ştiam dacă stăteam ilegal sau nu, nimănui nu-i păsa, nu m-am oprit nicio dată, de ce ar fi diferit aici?", Spune ea.

Alţii au crezut în mod greşit că biroul care se ocupă de imigranţi ştia cine sunt şi că atât timp cât plătea impozite erau înregistraţi automat.

„Nu sunt deloc îngrijorat de Brexit, de ce ar trebui să fiu? Am fost aici de nouă ani şi plătesc impozite şi ei vor vedea asta ", a declarat un tânăr de 20 de ani, asistent într-un magazin, trădând o alarmantă lipsă de cunoştinţe privind consecinţele neînregistrării, care ar putea include deportarea sau refuzul reintroducerii în ţară după o vacanţă.

"Din păcate", spune Tudose, "auziţi asta foarte des. Cum ajung angajaţii Home Office la aceşti oameni? De aceea suntem îngrijoraţi."

O privire mai atentă asupra românilor intervievaţi de The Guardian arată că toţi au venit în Marea Britanie pentru a-şi îmbunătăţi viaţa.

Câţiva părinţi spun că au părăsit copiii cu bunicii, atât de disperaţi au fost să-şi asigure financiar familiile.

Deşi dictatura lui Nicolae Ceauşescu s-a prăbuşit cu aproape 30 de ani în urmă şi România a înregistrat o creştere record de 7% anul trecut, comunismul a aruncat o umbră lungă şi ţara rămâne pe locul al doilea ca cea mai săracă din Europa.

Alţii s-au plâns de faptul că poporul britanic ignorase România şi românii, protestând: "dacă România este atât de nepotrivită pentru britanici, de ce prinţul Charles a cumpărat atâtea proprietăţi acolo?"

"Ce va face Anglia fără noi?", spune Dragoş Grinici, care lucrează într-un restaurant românesc din Dollis Hill, nordul Londrei, o zonă populară pentru români.

A fost ademenit în Marea Britanie din Germania de către o mare companie care se ocupa de asistenţă medicală în noiembrie 2016.

"Englezii reprezentau doar 10% din personal. Dar nu au fost consideraţi fiabili. Ei sunau că sunt bolnavi, mai ales la sfârşitul săptămânii, iar românii erau chemaţi să-i înlocuiască. Jumătate dintre cei 35 de angajaţi erau români şi doar trei sau patru erau din Marea Britanie ", spune el.

Ce va face Anglia fără noi?

"Nu a fost corect. Anul trecut, în noiembrie, decembrie, când vremea se înrăutăţise, toţi au sunat să spună că nu pot să ajungă la serviciu. Au fost doar două centimetri de zăpadă. A trebuit să-mi iau maşina şi să-i iau personal pe alţi români şi să avem grijă de persoanele în vârstă, unele cu demenţă. În ţara mea sunteţi unul cu vârstnicii, aveţi responsabilităţi şi aici faceţi aşa ceva?! Etica noastră de lucru şi simţul responsabilităţii sunt mai mari decât aici", a spus Dragoş.

Întrebat ce cred britanicii despre români, Dragoş a spus că "fiecare păstor are oaia lui neagră. Aşa e şi cu ţările", a spus Dragoş referindu-se la infractorii români, luaţi de britanici drept etalon pentru toţi românii.

Dragoş le-a arătat reporterilor The Guardian filmuleţe cu maşini de lux şi vile în oraşul Ţăndărei, cunoscut sub numele de "Beverley Hills” din cauza gangsterilor români, după cum s-a exprimat Dragoş.

Dragoş, ca şi alţii, se consideră un lucrător extrem de mobil care îşi hrăneşte familia acasă unde locuieşte încă soţia şi fiica sa de şapte ani.

"Nu avem viitor în România din cauza corupţiei", spune el.

În ultimii 20 de ani, Dragoş a trăit în Grecia, Cipru, Belgia, Olanda, Malta, Italia şi Germania. Vorbeşte în cinci limbi şi crede că Marea Britanie ar fi "în dificultate" dacă ar retrage podul pentru cetăţenii UE.

"Unde vor obţine femeile documente pentru toate slujbele slab calificate? Dacă ne întoarcem acasă, cine va face slujbele? Este un pic rasist, dar este decizia lor. Suntem toţi aici să lucrăm, să plătim impozite, să plătim chiria, să plătim asigurarea, să cumpărăm mâncare, să plătim taxele bancare. Va fi un preţ de plătit", a spus acesta.

„Dacă nu faci norma, te duci acasă”

Hannah, care a refuzat să fie fotografiată sau numită, a fost în Marea Britanie timp de doi ani şi are în vedere să meargă acasă deoarece are doar un prieten în Londra.

Ea reprezintă exemplul muncii grele, murdare, care se face zilnic de către lucrătorii din UE, în special din estul Europei, pentru a menţine rafturile pline în supermarketuri, camerele curate în hoteluri şi străzile fără gunoi.

Ea a lucrat timp de 18 luni în Aldi în Swindon, schimbând cutii de alimente refrigerate.

Hannah spune: "Slujba a fost groaznică. A fost o muncă foarte grea, într-un depozit păstrat între zero şi două grade. A trebuit să lucrez foarte mult în fiecare zi, să ridic 2.000 de cutii de lapte, pizza, carne gătită, suc, iaurt.

"Am avut o normă pe oră, de ridicat 300 de cutii. Dacă nu faci norma, te duci acasă. Am vrut să obţin locul de muncă, aşa că am luat 400 de cutii pe oră, mai mult decât am avut nevoie”, a spus Hannah. Aceasta zice că urăşte slujba pe care o are şi că era singură, dar a muncit pentru bani: primea 12 lire sterline pe oră.

Într-o săptămână buna, ea spune că ar putea face aproape 500 de lire sterline, mai mult decât salariul lunar din România, dar tirania opţiunilor de angajare sărace a făcut imposibilă plecarea.

Britanicilor „nu le place ploaia, noroiul, munca grea".

Roxy, aşa cum este cunoscută, cu o diplomă de masterat în ingineria agricolă, a venit pentru prima dată în Marea Britanie pentru aventură. Ea lucrează la recoltele într-o fermă de fructe de pădure din Kent din 2010. Nu intenţiona să rămână, dar, ca mulţi cetăţeni ai UE în Marea Britanie, s-a stabilit aici.

Ea câştigă bani buni în comparaţie cu ceea ce ar putea face din nou acasă, dar este supărată pe modul în care sunt trataţi românii, nu în fermă, ci de către comunitatea mai largă.

Ea spune: "Sunt fericită aici, dar nu-mi place când oamenii spun:" Sunteţi români, veniţi aici doar să ne luaţi locurile de muncă, sunteţi ţigani, aveţi beneficii".

"N-am luat aici nici măcar o liră fără să lucrez pentru asta. Orice engleă care vine aici şi întreabă de o slujbă la fermă, va primi un loc de muncă cu braţe deschise, dar ei nu vin şi încă oameni din această ţară spun că le furăm slujbele".

Întrebată dacă a fost surprinsă de votul britanicilor de a părăsi UE, Roxy a spus că nu, "pentru că îl puteţi vedea pe feţele oamenilor. Ne urăsc. În supermarket vezi cum te privesc când te aud când vorbeşti limba română, e mai bine să taci. Ei nu ne plac".

"Britanicii spun că nu sunt rasişti, dar cred că suntem aici ca sclavi doar pentru că facem această muncă şi apoi ne tratează aşa. Nu vorbesc pentru mine, ci în general”.

Roxy, care este lider de echipă în ferma de fructe de pădure Kent, spune că are nevoie de încă 20 de oameni pentru a face faţă producţiei din acest an "dar britanicii nu vin aici". "Nu le place ploaia, noroiul, munca grea".

Roxy a sosit în Marea Britanie după ce principala agenţie de recrutare agricolă Concordia i-a oferit un loc de muncă, după ce a absolvit în domeniul agronomiei.

Ziua ei începe la ora 4, când se trezeşte în casa pe care o împarte cu prietenul ei din Sittingbourne. La fermă ajunge la ora 5.45. la 8,30 are o pauză „de ceai”, de 15 minute şi mai are una la ora 11,00, de 30 de minute, când ia prânzul. O altă pauză „de ceai” este la 13,30, programul de lucru fiind stabilit să se termine la ora 15,00. Dar cu atât de multe produse, ea munceşte încă o oră, până termină de recoltat plantele. Ajunge acasă la ora 18:00, şi are timp doar să facă un duş, să gătească şi să se culce devreme, între 20,30 şi 21,30, ca să se poată trezi a doua zi la ora 4.