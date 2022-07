LIVE TEXT Război în Ucraina. Trupele ruse vizează acum capturarea localităţilor Siversk şi Bakhmut. Rusia a tras peste 3.000 de rachete de croazieră asupra teritoriului ucrainean

UPDATE 05.33 În prezent, Federaţia Rusă se concentrează pe capturarea a două oraşe din Donbas

În stadiul actual al războiului, Rusia se va concentra pe capturarea localităţilor Siversk şi Bakhmut, fără a acorda prioritate capturării Slovianskului, se arată într-un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Analiştii notează că planurile ocupanţilor pentru Bakhmut şi Siversk sunt confirmate şi de întâlnirea ministrului rus al apărării, Serghei Şoigu, cu comandantul Grupului de Armate de Est, general-locotenentul Rustam Muradov, care a avut loc pe 18 iulie. Potrivit rapoartelor Ministerului rus al Apărării, Şoigu a inspectat Grupul de Est şi l-a instruit pe Muradov să acorde o atenţie prioritară distrugerii rachetelor ucrainene cu rază lungă şi a sistemelor de artilerie. Potrivit experţilor, Muradov conduce trupele în direcţia Izyum. Acest grup lucrează pentru a captura Sloviansk, dar Shoigu nu i-a dat instrucţiuni generalului să prioritizeze capturarea teritoriului.

Pentru prima dată, ISW a descoperit o referire directă la grupul estic de trupe care operează în Ucraina în această etapă a războiului. Se ştia anterior despre participarea grupurilor de trupe din Centru şi Sud sub comanda generalului-colonel Oleksandr Lapin şi a generalului de armată Serhiy Surovykin.

Grupul de trupe estic constă probabil din unităţi din Districtul Militar de Est al Federaţiei Ruse care operează în direcţia Izyum.

Este de remarcat faptul că Muradov are un rang mai mic decât Lapin şi Surovikin. Experţii presupun că Kremlinul consideră districtul Izyum-Slovyansky ca fiind o prioritate mai mică decât acapararea altor teritorii din Donbass. Kremlinul va concentra probabil resursele militare şi conducerea superioară pe succesele locale din jurul Siversk şi Bakhmut.

În acelaşi timp, ISW ezită dacă Muradov îi va conduce pe ocupanţii din jurul Harkivului.

Potrivit analiştilor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), trupele ruse au lansat o serie de atacuri la sol la est de Siversk şi la sud de Bakhmut şi şi-au intensificat ofensiva asupra Avdiivka şi au efectuat atacuri terestre limitate pe linia frontului Doneţk-Avdiivka.

UPDATE 04.49 Forţele armate ale Ucrainei au distrus depozitele şi echipamentele trupelor ruse în sud: peste 60 de ocupanţi au fost eliminaţi

În cursul zilei trecute, Forţele Armate ale Ucrainei au distrus acumularea de depozite de echipamente şi muniţii ale ocupanţilor de pe liniile de apărare sudice, raportează Comandamentul Operaţional „Sud” pe Facebook .

Pierderile totale ale inamicului în sud s-au ridicat ieri la 65 de invadatori. Lângă Snigurivka din regiunea Mykolaiv, ruşii au pierdut un alt depozit de muniţii. Două avioane de atac ucrainene au lovit ţintele.

Artileriştii ucraineni au distrus complexul de comunicaţie Redut-2US, precum şi 11 echipamente blindate şi auto. Ruşii au ridicat şi aeronave de la sol, dar fără rezultat.

„Un avion de luptă inamic Su-35 din zona Novaya Kakhovka a încercat să ne atace avioanele cu o rachetă aer-aer, dar nu a reuşit. Aviatorii noştri au făcut faţă sarcinii fără pierderi”, - a menţionat OK „Sud”.

Unităţile de artilerie de rachete au lovit un grup de arme, echipamente inamice şi depozite de muniţii în districtul Raisky al comunităţii Novokahov din regiunea Herson. Un alt depozit rusesc a fost distrus lângă Berislav.

UPDATE 03.50 Atac masiv asupra regiunii Odesa. Un copil s-a numărat printre victime

În regiunea Odesa, 6 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în urma unui atac masiv cu rachete. Jurnaliştii au fost informaţi despre aceasta de Comanda Operaţională „Sud”.

"Inamicul a lovit insidios regiunea Odesa cu rachete noaptea. 7 rachete de croazieră Kalibr au fost lansate din Marea Neagră. Una a fost doborâtă de forţele de apărare antiaeriană, 6 au lovit un sat paşnic. 6 persoane au fost rănite, inclusiv 1 copil", se arată în mesaj.

În urma impactului, 3 case particulare şi 2 anexe au fost distruse şi au luat foc. Au fost avariate şi mai multe proprietăţi private, maşini, o şcoală şi un centru cultural.

UPDATE 02.24 De la începutul războiului, Rusia a tras peste 3.000 de rachete de croazieră asupra teritoriului ucrainean.

Lansarea unei astfel de rachete costă câteva milioane de dolari.

În fotografie: consecinţele unei lovituri de rachetă la Viniţa.

Since the beginning of the full-scale war, #Russia had fired more than 3,000 cruise missiles at Ukrainian territory. The launch of one such missile costs several million dollars.



In the photo: the consequences of a missile strike on #Vinnytsia.



📰 Telegram Volodymir Zelenskyy pic.twitter.com/Md0Gv3guRq