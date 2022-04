LIVE TEXT Război în Ucraina. Israelul şi Germania au cerut cetăţenilor lor să părăsească Transnistria cât mai curând. Ruşii folosesc civilii ca scuturi umane

UPDATE 04.35 OSCE va lua măsuri imediate pentru a închide Misiunea Specială de Monitorizare în Ucraina, a declarat preşedintele în exerciţiu al OSCE, ministrul polonez de externe Zbigniew Rau şi secretarul general OSCE Helga Maria Schmid.

„OSCE va lua imediat măsuri prompte, administrative şi financiare pentru a închide misiunea într-un mod cât mai responsabil şi mai eficient din punct de vedere al costurilor, în timp ce siguranţa membrilor misiunii din toată Ucraina va rămâne o prioritate”, a spus Schmid. „Nu este o decizie uşoară. Am explorat toate opţiunile posibile prin dialogul politic cu statele membre pentru a prelungi mandatul Misiunii Speciale de Monitorizare, dar poziţia Federaţiei Ruse nu ne-a lăsat de ales decât să luăm măsuri pentru închiderea misiunii,” " el a spus.

În acelaşi timp, OSCE va încerca să îşi continue activităţile în Ucraina în conformitate cu angajamentele existente. Misiunea Specială de Monitorizare a OSCE în Ucraina, formată din observatori civili neînarmaţi, a fost înfiinţată în martie 2014. Scopul său a fost să monitorizeze situaţia din Donbass şi în toată Ucraina.

În februarie 2022, în ajunul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, peste 60% dintre observatorii OSCE din ţările occidentale şi peste 40% dintre membrii personalului ucrainean au intrat în concediu , iar unii au fost rechemaţi. Cu toate acestea, misiunea şi-a continuat activitatea. La începutul lunii martie, Misiunea Specială de Monitorizare a OSCE a evacuat observatori internaţionali din Doneţk şi Lugansk ocupate de Rusia.

UPDATE 03.50 De la începutul războiului cu Rusia, în Ucraina, 369 de spitale au fost avariate şi 39 complet distruse. Ministrul Sănătăţii al Ucrainei Viktor Lyashko a anunţat acest lucru în cadrul teletonului naţional care are loc zilnic. În regiunea Luhansk, ocupanţii ruşi au distrus aproape toate instituţiile de îngrijire a sănătăţii.

"Sunt necesare aproximativ 39 de miliarde şi 500 de milioane de grivne pentru a reface cele 39 de spitale complet distruse.", a spus el. Potrivit acestuia, cea mai dificilă situaţie este în estul şi sudul Ucrainei.

„Cea mai gravă şi mai dificilă situaţie de astăzi este în punctele fierbinţi în care au loc luptele. Acolo sosesc un număr mare de răniţi şi medicii noştri lucrează acolo non-stop. Unul dintre cele mai dificile puncte este oraşul nostru erou, Mariupol. Acolo. Sunt lucrătorii noştri medicali, este posibil să salvăm vieţile tuturor celor care au suferit de glonţul ocupantului”, a spus el.

UPDATE 03.34 Armele cu rază lungă de acţiune vor fi cruciale în următoarea fază a războiului Ucrainei împotriva Rusiei. Acest lucru a fost declarat de secretarul american al Apărării Lloyd Austin, care a vorbit la o conferinţă de presă la Pentagon, în compania secretarului canadian al Apărării, Anita Anand.

„Ceea ce va fi crucial în această următoare bătălie este focul la distanţă lungă”, a spus şeful Pentagonului. El a comentat, de asemenea, cererea lui Biden de 33 de miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina.

„Îndemnăm Congresul să aprobe cererea noastră fără întârziere şi să le mulţumim pentru sprijinul enorm de până acum”, a adăugat el.

La rândul său, Anita Anand a confirmat că armata canadiană îi învaţă şi pe ucraineni cum să folosească obuzierele Howitzer.

UPDATE 02.40 Consecinţele atacului de astăzi cu rachete în districtul Shevchenko din #Kiev . Potrivit informaţiilor preliminare, zece persoane au fost rănite şi cinci au fost salvate. Lucrările de căutare şi salvare continuă.

Video of the consequences of today's missile strike in the Shevchenko district of #Kyiv.



According to preliminary information, ten people were injured and five rescued. Search and rescue work continues. pic.twitter.com/vmCAZzd9M3