LIVE TEXT Război în Ucraina. CIA estimează pierderile ruseşti în Ucraina la 15 mii de morţi şi 45.000 de răniţi. Ruşii continuă să distrugă intenţionat recoltele

UPDATE 06.15 Apărarea antiaeriană rusă încearcă fără succes să doboare rachetele HIMARS

Rachetele lansate de către forţele ucrainiene zboară către depozitul de muniţii din Skadovsk, Ucraina, informează consilierul ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei, Gerashchenko.

#Russian air defense unsuccessfully tries to shoot down HIMARS missiles flying towards the ammunition depot in #Skadovsk, #Ukraine, reports advisor to the Minister of Internal Affairs of Ukraine @Gerashchenko_en. pic.twitter.com/dLnUbg4fZR — NEXTA (@nexta_tv) July 21, 2022

.

UPDATE 05.22 Bătălia pentru Donbas se va încheia în săptămânile următoare: unde se va opri ofensiva rusă

Ofensiva rusă din regiunea Doneţk, aflată în desfăşurare în prezent, poate oferi un avans limitat în Donbass la nord-est de autostrada E40 şi se va încheia cu ocuparea Slovianskului sau Bakhmut, consideră analiştii Institutului American pentru Studiul Războiului (ISW).

Potrivit ISW, în ultimele săptămâni, forţele ruse nu au făcut progrese semnificative în direcţia Sloviansk şi continuă să-şi macine puterea de luptă ofensivă în bătăliile locale pentru aşezări mici şi relativ neimportante în toată regiunea Doneţk. În special, trupele ruse au încercat să cuprindă Siversk după capturarea Lîsîchansk, dar din 20 iulie încă nu ajunseseră în oraş.

Se subliniază, de asemenea, că invadatorii ruşi nu au putut lansa atacuri directe asupra Bakhmut şi au fost în mare parte blocaţi în bătălii pentru aşezările mici la est şi la sud de acesta.

Eforturile de a ataca Sloviansk au încetat şi timp de câteva săptămâni nu s-au înregistrat progrese semnificative.

„Reluarea ofensivei active a ocupanţilor după o scurtă pauză operaţională nu a dus încă la progrese semnificative, deşi este posibil ca refacerea forţelor să aducă un succes limitat în zilele următoare. Trupele ruse se luptă acum să se deplaseze pe un teren relativ slab populat şi deschis”, a subliniat ISW.

După cum prognozează ISW, forţele ruse vor întâlni un teren care va fi mult mai favorabil pentru apărătorii ucraineni cu cât se vor apropia de E40 în jurul localităţilor Sloviansk şi Bakhmut. Acest lucru se explică prin densitatea populaţiei şi caracterstiicle acestor teritorii. Prin urmare, ofensiva rusă actuală din Donbas va atinge cel mai probabil un punct culminant undeva de-a lungul E40 în săptămânile următoare.

UPDATE 03.17 Primarul Melitopolului a povestit ce „mită” iau ocupanţii ruşi pentru trecerea prin punctul de control

În Melitopol , trupele ruse împiedică oamenii să părăsească oraşul ocupat. Ei cer „mită” pentru trecerea prin punctul de control. Primarul Melitopolului, Ivan Fedorov, a povestit despre asta în emisiunea teletonului.

Potrivit lui Fedorov, în prezent aproximativ 60 de mii de oameni locuiesc încă în Melitopol, care este ocupat de Federaţia Rusă. Primarul a subliniat că este dificil de calculat cifrele exacte, dar situaţia umanitară şi de securitate din oraş este dificilă. Oamenii vor să plece în masă, dar ocupanţii nu lasă aproape pe nimeni să iasă.

"Lângă Vasylivka erau peste 700 de maşini ale civililor care voiau să evacueze. Cu toate acestea, ruşii le-au oprit", a spus primarul.

Potrivit lui Fedorov, au fost zile în care invadatorii au lăsat să treacă 4 maşini şi au fost zile în care au trecut 70.

Ocupanţii cer „mită” pentru trecerea prin Vasylivka fără să se stea la coadă. Potrivit lui Fedorov, costă de la 100 la 500 de dolari. Invadatorii îi controlează amănunţit pe oamenii care vor să plece ş fură de la ei lucruri şi obiecte de valoare.

Anterior, UNIAN.ua a transmis că ruşii se tem de rezistenţa populaţiei, care este în creştere în sudul Ucrainei.

Trebuie remarcat faptul că a devenit cunoscut faptul că în districtul Melitopol ocupanţii eliberau pensii oamenilor, dar jumătate din facturile în ruble s-au dovedit a fi false . Ruşii au încercat să acuze Ucraina că emite bani falşi, dar toate aceste încercări au eşuat lamentabil.

UPDATE 02.44 Curtea Penală Internaţională de la Haga se pregăteşte să acuze Rusia pentru infracţiuni în Ucraina

Reprezentanţii CPI negociază cu Ucraina extrădarea în instanţă a cel puţin a unui oficial rus ce este în prezent prizonier de război. Procesul ar putea avea loc cel ma devreme în această iarnă.

Recent Franţa a predat Ucrainei un laborator mobil de determinare a ADN-ului. Reprezentanţii Jandarmeriei Naţionale Franceze au instruit şi zece experţi ucraineni pentru a lucra cu acest laborator.

The International Criminal Court in The Hague is preparing to charge #Russia with crimes in #Ukraine this winter



Representatives of the ICC are negotiating with Ukraine to extradite at least one Russian prisoner of war official to court.https://t.co/0ho9CCntJ4 — NEXTA (@nexta_tv) July 20, 2022

UPDATE 02.27 Pierderile ruseşti sunt estimate la 15 mii de morţi, în Ucraina - CIA

Directorul CIA, William Burns, a spus că SUA estimează că pierderile Rusiei în Ucraina sunt „în jur de 15.000 de morţi şi de trei ori mai mulţi răniţi”. El a spus acest lucru la un forum de securitate din Aspen, potrivit corespondentului CBS News, Olivia Gazis .

UPDATE 00.57 În ultima zi, peste 200 de hectare de culturi au fost arse în Ucraina, a informat Ministerul Afacerilor Interne.

Ocupanţii ruşi continuă să distrugă intenţionat recoltele şi nu permit salvatorilor şi locuitorilor din zonă să stingă incendiile.

De asemenea, miercuri, 20 iulie, în regiunea Dnipropetrovsk, ocupanţii ruşi au tras dintr-un tanc asupra combinelor ucrainene care recoltau grâul. Incidentul a avut loc în apropierea satului Koshove din regiunea Dnipropetrovsk, care se învecinează cu regiunea Herson, conform lui Oleksandr Vilkul, şeful administraţiei militare Kryvyi Rih. El a subliniat că tancul a vizat maşinile agricole, iar combinele au fost nevoite să fugă.

Over the past day, more than 200 hectares of crops have been burned in #Ukraine, the Ministry of Internal Affairs reported.



The occupiers continue to purposefully destroy crops and do not allow rescuers and local residents to extinguish fires. pic.twitter.com/c1VQRPRLeW — NEXTA (@nexta_tv) July 20, 2022

ŞTIRE INIŢIALĂ Forţele armate ucrainene au distrus un post de comandă al ruşilor şi şase depozite de muniţii din regiunea Herson

Armata ucraineană a lovit cu succes concentrărilor de trupe şi echipamente de luptă inamice din sudul ţării. Drept urmare, Forţele Armate au eliminat mai mult de o sută de ocupanţi, se menţionează în rezumatul de noapte al OK Sud.

Pe parcursul zilei, aviaţia ucraineană a efectuat 10 lovituri: trei dintre ele cu elicoptere şi şapte cu bombardiere şi avioane de atac.

Cinci dintre acestea au lovit punctele forte ale inamicului: de trei ori - o concentrare de trupe şi echipament în regiunea Herson. Alte două lovituri au vizat cu succes depozitele de muniţii din regiunile Mykolaiv şi Herson.