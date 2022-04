LIVE TEXT Război în Ucraina. Chat-ul, o armă extrem de eficientă împotriva invadatorilor ruşi

UPDATE 06.13 Ca urmare a bombardării de către ruşi, oraşul Severodoneţk din regiunea Lugansk a fost distrus în proporţie de aproape 70%. Şeful administraţiei militare-civile a oraşului, Oleksandr Stryuk, a povestit despre asta în emisiunea teletonului naţional.

Potrivit acestuia, noile cartiere au nevoie de o reconstruire completă, întrucât sunt nelocuabile. Este încă imposibil de numărat cu exactitate câte case au fost distruse, deoarece Severodoneţk este sub foc constant. În acelaşi timp, aproximativ 20.000 de locuitori din aproximativ 135.000 mai rămân în oraş.

UPDATE 05.38 Parchetul General al Ucrainei a demarat o anchetă cu privire la moartea a 10 persoane şi la rănirea a 35 de persoane ca urmare a bombardării Harkovului de către invadatorii ruşi. Acest lucru a fost raportat de Procuratura Generală .

Potrivit anchetei, pe 15 aprilie 2022, în jurul orei 16:30, militari ruşi au tras cu mai multe lansatoare de rachete Uragan spre districtul industrial Harkov, ucigând 10 civili, inclusiv un copil de 7 luni, şi rănind alţi 35 de civili şi o serie de clădiri rezidenţiale au fost distruse”, se arată în comunicat.

Sub îndrumarea procedurală a Procuraturii Regionale din Harkiv, a fost declanşată o anchetă preliminară privind încălcările legilor şi obiceiurilor războiului combinate cu omorul premeditat (Partea 2 a articolului 438 din Codul penal al Ucrainei).

UPDATE 03.57 În chat, civilii ucrainieni poate informa Forţele Armate despre mişcarea şi geolocalizarea ocupanţilor. La începutul lunii martie, Ministerul Finanţelor a creat un chatbot „is the Enemy”. 257 de mii de ucraineni au folosit deja chatbot-ul eVorog, cu care pot fi raportate mişcările echipamentului sau trupelor inamicului. Acest lucru a fost anunţat de Ministerul Informaţiilor Digitale pe Facebook .

Ministerul a menţionat că toţi cei care administrează aplicaţia sunt recunoscători tuturor celor care informează Forţele Armate despre deplasarea şi geolocalizarea ocupanţilor.

„Voi aduceţi o contribuţie incredibilă la victoria noastră comună asupra invadatorului rus. Echipa noastră 24/7 procesează fiecare mesaj pe chatbot şi este plăcut surprinsă de ajutorul dumneavoastră acordat Forţelor Armate / evorog_bot ", - a declarat Ministerul într-o declaraţie de presă.

UPDATE 03.05 Comandamentul ucrainean a distrus imensa navă de război „Moskva”, folosind drone pentru a înşela sistemele de apărare, lovind cu rachete de suprafaţă. MailOne a publicat un articol în care experţii au admirat modul ingenios aplicat de comandamentul ucrainean.

Atacul a avut loc noaptea, când „Moskva” se afla la 60 de mile sud de Odesa. Echipa navei urmărea ţinte eronate - drone turceşti TB2, fără să ştie că o pereche de rachete antinavă Neptune R360 fabricate în Ucraina se îndreptau spre ele. Două rachete, fiecare cântărind o tonă, s-au prăbuşit în babordul „Moscova”, legănând-o puternic şi provocând o explozie catastrofală şi incendii grave.

UPDATE 01.15 "Armata ucraineană menţine controlul asupra oraşului. Inamicul nu poate lua #Mariupol . Inamicul poate pune stăpânire pe pământul pe care se afla Mariupol, dar nu mai există Mariupol. Oraşul Mariupol a fost dărâmat de către # Federaţia Rusă ”, a declarat guvernatorul oraşului pentru CNN.

"The Ukrainian army maintains control of the city. The enemy cannot take #Mariupol. The enemy can seize the land on which Mariupol was, but there is no more Mariupol. The city of Mariupol has been razed to the ground by the #Russian Federation," the governor of the city told CNN. pic.twitter.com/LEZFSli7sj