Decizie finală în dosarul proxeneților care au torturat două surori la Oradea. Cazul a șocat opinia publică

Curtea de Apel Oradea a pronunțat vineri, 17 iulie, verdictul definitiv în dosarul celor trei proxeneți acuzați că au torturat două surori, una dintre victime fiind ucisă, iar cadavrul ei ascuns într-un geamantan abandonat într-o remorcă parcată în Oradea.

Judecătorii au menținut pedepsele cu detențiunea pe viață dispuse de Tribunalul Bihor în cazul a doi dintre proxeneţi, Alin Călin Omuț și Erika Duca, însă a admis apelul proxenetei Roxanei Alexandra Gal, pentru care a înlocuit detenţiunea pe viaţă cu o condamnare la 30 de ani de închisoare.

„Inculpata urmează să execute maximul general al pedepsei închisorii, adică 30 de ani, în regim de detenție”, se arată în decizia Curții de Apel Oradea care a menţinut toate celelalte dispoziţii ale instanţei de fond, scrie Bihoreanul.

Alin Omuț (33 de ani), Roxana Gal (26 de ani) și Erika Duca (39 de ani) au fost trimiși în judecată în vara anului 2024, pentru omor calificat și tentativă de omor calificat, faptele fiind comise, potrivit anchetatorilor, prin cruzimi.

Două surori torturate în Oradea. Una a murit

Cazul celor două femei a șocat atunci opinia publică. Se întâmpla pe 11 iunie, 2024, când cadavrul unei femei a fost găsit într-un geamantan plasat într-o remorcă cu prelată, în municipiul Oradea.

Anchetatorii au scos la iveală detalii șocante. Femeia decedată avea 31 de ani și locuia în Valea lui Mihai, un orășel din județul Bihor la aproximativ 60 de kilometri de Oradea.

„Cadavrul a fost găsit într-un geamantan de mari dimensiuni care la rândul său a fost depus într-o remorcă cu prelată pe Oneștilor. Este vorba despre o persoană de sex feminin în vârstă de 31 de ani. Din primele cercetări reiese faptul că decesul s-a petrecut vineri sau sâmbătă”, spunea, atunci, pentru „Adevărul”, procurorul Cristian Ardelean, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Oradea.

Într-un apartament din același cartier a fost găsită și sora sa, încă în viață, dar în stare foarte gravă, tânăra fiind transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Bihor. Victima ar fi suferit agresiuni repetate, pe corpul ei fiind mai multe urme de lovituri: traumatisme faciale și fracturi costale recente, dar și mai vechi.