LIVE TEXT | Război în Ucraina. Peste 150 de situri culturale au fost distruse în Ucraina de la începutul războiului

UPDATE 06.29 În Rusia, un avion militar IL-76 s-a prăbuşit: există mai mulţi răniţi şi morţi

Un avion de transport militar IL-76 cu 10 persoane la bord s-a prăbuşit în Riazan, rănind 6 dintre ei, conform TASS care citează surse din serviciile de urgenţă. Avionul s-a prăbuşit în câmp şi a luat foc, fără a face pagube la sol, potrivit salvatorilor.

Potrivit informaţiilor oferite de surse, pe Telegram, numărul morţilor din accidentul IL-76 a crescut la trei persoane. O operaţiune de salvare este în desfăşurare.

UPDATE 06.05 Comisia Senatului SUA a aprobat o rezoluţie prin care recunoaşte Rusia ca sponsor al terorismului

În prezent, această listă include patru ţări: Cuba, Coreea de Nord, Iran şi Siria.

Rezoluţia a fost propusă de senatorul republican Lindsey Graham pe 9 mai şi este susţinută de senatorul democrat Richard Blumenthal, potrivit postulu de radio Voice of America (Vocea Americii).

Decizia finală de a recunoaşte Rusia ca sponsor al terorismului trebuie luată de administraţia preşedintelui Joe Biden.

„Rezoluţia comisiei cere administraţiei [să facă acest lucru], dar, de fapt, Rusia nu a fost încă identificată ca sponsor al terorismului”, a spus senatorul republican Chris Koons.

Printre argumentele aduse pentru recunoaşterea Rusiei ca stat care susţine terorismul, sunt:

✔️ Încurajarea de către Putin a actelor de terorism internaţional împotriva oponenţilor politici şi a statelor naţionale;

✔️ o campanie de teroare împotriva civililor în timpul celui de-al doilea război cecen;

✔️ sprijin pentru militanţi şi acte de violenţă împotriva civililor ucraineni din 2014;

✔️ atacuri asupra civililor din Siria;

✔️ sprijin material al autorităţilor ţării-sponsor al terorismului din Siria;

✔️ activităţi subversive ale mercenarilor din întreaga lume, inclusiv Wagner în Ucraina, Siria, Sudan şi Libia;

✔️ săvârşirea de crime de război în Cecenia, Georgia, Siria şi Ucraina, care s-au soldat cu moartea a nenumăraţi civili;

✔️ numeroase execuţii în masă ale civililor şi încercări de a-şi acoperi crimele cu gropi comune în toată Ucraina şi nu numai.

"Nu există nicio îndoială că Rusia, condusă de Vladimir Putin, este un sponsor al terorismului. Ceea ce a făcut el pentru a ordona invadarea Ucrainei a fost un act de terorism. Este un criminal de război şi este responsabil pentru fiecare crimă care a avut loc, făcută în numele lui”, a declarat senatorul republican din Idaho James Rich. Potrivit acestuia, la votul general din Senat, Rezoluţia „va primi un număr semnificativ de voturi”. „Cred că secretarul de stat va fi foarte atent la această problemă”, a adăugat Rish.

UPDATE 03.31 Armata ucraineană din sud a eliminat 44 de ocupanţi ruşi, arme şi alte echipamente

Avioanele ucrainene au lovit 5 poziţii ruseşti se menţionează în mesajul postat pe Facebook de Comandamentul operaţional „Sud”.

"Inamicul din zona noastră operaţională continuă acţiunile defensive şi luptele de contrabaterie. Forţele existente nu au condus acţiuni active, nu au creat noi grupuri de lovire. Tactica loviturilor cu rachete continuă ca mijloc de luptă şi presiune psihologică", se spune în comunicat.

În direcţia Nikolaev ocupanţii au desfăşurat unităţii de artilerie pentru sprijinirea cu foc a acţiunilor.

„Pierderile confirmate ale inamicului sunt 44 de militar, două tunuri de 152 mm – „Hyacinth-B” şi „Msta-B”, mai multe unităţi de vehicule şi vehicule blindate”, – se arată în comunicat.

UPDATE 02.24 Avans lent al ruşilor spre Lisichansk

Forţele ruse au avansat cu mai mult de 5 km către părţile de sud ale oraşului Lisichansk, a declarat Ministerul Apărării din Regatul Unit în ultimul său briefing. Guvernatorul din Lugansk, Serhiy Haidai, spune că forţele ruse au luat încă două sate lângă Lisichansk.

UPDATE 02.03 Ucraina şi Moldova vor relua serviciul feroviar pe tronsonul de cale ferată Berezine-Basarabiaska

Circulaţia trenurilor pe tronsonul de cale ferată Berezine-Basarabiaska se va relua la 25 de ani de la oprire.

Potrivit Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, memorandumul relevant a fost semnat la 23 iunie de ministrul Infrastructurii al Ucrainei Oleksandr Kubrakov şi viceprim-ministrul Andrei Spinu.

Se precizează că transportul de marfă se va efectua pe tronsonul de cale ferată Berezine (Ucraina) - Basarabeasca (Moldova).

„Astfel, Republica Moldova va putea exporta/import mărfuri prin portul Izmail, situat pe Dunăre, reducând aglomeraţia în portul Reni. În acelaşi timp, prin acest tronson de cale ferată Ucraina va putea exportă mărfuri în Republica Moldova şi UE”, se arată în comunicat.

Secţia de cale ferată Berezino-Basarabiaska de pe teritoriul Ucrainei a fost deschisă în 1997. Acordul dintre Ucraina şi Moldova pentru construirea unui nou tronson de cale ferată care ocoleşte Transnistria a fost semnat în 2015. Apoi, în timpul negocierilor, s-a convenit refacerea căii de cale ferată şi revizuirea infrastructurii acestei zone.

UPDATE 01.13 Liderii UE au cerut Consiliului UE să intensifice sprijinul militar pentru Ucraina

În prezent, suma totală a fondurilor alocate de UE pentru armament pentru Ucraina este de 2 miliarde de euro, informaţie prezentă în concluziile Consiliului European, concluzii aprobate în cadrul unei reuniuni a şefilor de stat şi de guvern ai statelor membre UE pe 23 iunie la Bruxelles.

„Uniunea Europeană rămâne hotărâtă să continue să ofere sprijin militar pentru a ajuta Ucraina să-şi exercite dreptul inalienabil la autoapărare împotriva agresiunii ruse şi să-şi apere integritatea teritorială şi suveranitatea”, se arată în document.

În special, în acest scop, liderii UE solicită Consiliului UE „să lucreze rapid pentru a consolida în continuare sprijinul militar”. Cantitatea de arme care va fi prevăzută în noul pachet de sprijin corespunde priorităţilor actuale exprimate de guvernul ucrainean.

UPDATE 00.26 Peste 150 de situri culturale au fost distruse în Ucraina de la începutul războiului

Lista include 70 de clădiri religioase, 30 de clădiri istorice, 18 case de cultură, 15 monumente, 12 muzee şi 7 biblioteci. Majoritatea obiectivelor culturale au fost distruse în regiunile Doneţk, Harkov şi Kiev.

UPDATE 00.17 SUA vor trimite un alt ajutor militar de 450 de milioane de dolari Ucrainei.

Noul pachet de ajutor poate include sisteme de rachete HIMARS suplimentare şi muniţie de artilerie, a relatat CNN a relatat, citând surse din administraţia SUA.

ŞTIRE INIŢIALĂ Steagul ucrainean a fost arborat în faţa clădirii Parlamentului European din Bruxelles.