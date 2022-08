LIVE TEXT | Război în Ucraina. Faza fierbinte a războiului lansat de Rusia împotriva Ucrainei se poate încheia până la sfârşitul anului în curs

UPDATE 05.49 Ruşii au lovit regiunea Odesa şi Harkov cu rachete

În noaptea de 17 august, ruşii au bombardat regiunea Odesa, a anunţat purtătorul de cuvânt al administraţiei militare regionale Odesa, Serhii Bratchuk, pe Telegram.

În plus, în aceeaşi noapte, trupele ruse au lovit Harkivul cu rachete. Canalele locale Telegram au raportat lansarea de rachete din Belgorod. În acest moment, a fost anunţată stare de urgenţă în regiunea Harkov.

Mai devreme ruşii au bombardat Mykolaiv în noaptea de 17 august . S-au auzit explozii în diferite zone ale oraşului. Primarul oraşului Mykolaiv, Oleksandr Sienkovych, a raportat că au fost lovite obiecte civile şi că au fost avariate clădiri rezidenţiale.

UPDATE 04.31 NSDC a respins versiunile propagandistice ale exploziilor din Crimeea. Ce ascunde Rusia?

Versiunea rusă a exploziilor din Crimeea este o acoperire mediatică a incompetenţei unităţilor Forţelor Armate Ruse din peninsulă, a precizatn mesajul său Centrul pentru Combaterea Dezinformarii din cadrul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei.

CCD notează că, după o serie de explozii în Crimeea ocupată, propaganda a exprimat mai multe versiuni „mai plauzibile” cu privire la cauzele exploziilor.

Versiunea exploziilor din Novofedorivka este o încălcare a regulilor de siguranţă la incendiu. Potrivit Ministerului Apărării al Federaţiei Ruse, pe aerodromul Saki a fost detonată muniţie de aviaţie, dar exploziile nu au deteriorat aeronava. În acelaşi timp, nicio dovadă nu indică detonarea deliberată a muniţiei.

În Azov, versiunea exploziilor este sabotaj. Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse a declarat că, în urma sabotajului, a fost avariat un depozit militar din apropierea oraşului Dzhankoy, precum şi linii electrice, o centrală electrică, o cale ferată şi clădiri rezidenţiale.

Cât despre Gvardiyskyi, ruşii au spus că „nu au fost explozii” şi că „bufniturile” nu au nicio legătură cu baza aeriană militară şi nu au fost victime.

„Absurditatea versiunilor despre exploziile din Crimeea prezentate de propagandişti nu este altceva decât o muşamalizare mediatică pentru incapacitatea aproape completă a unităţilor Forţelor Armate Ruse staţionate în Crimeea”, a spus CCD.

Marţi dimineaţă, autorităţile de ocupaţie din Crimeea au raportat un incendiu la o centrală electrică din districtul Dzhankoy. Ulterior s-a cunoscut că incendiul a avut loc în unitatea militară rusă din Azov.

Propagandiştii de la Kremlin au adăugat că şi calea ferată a fost avariată în urma incidentului .

The New York Times , citând un oficial de rang înalt din Ucraina, scrie că o unitate de elită ucraineană este implicată în exploziile de la Dzhankoya.

S-au auzit explozii şi la baza aeriană a ocupanţilor din satul Gvardiyske (districtul Simferopol). Martorii oculari, citaţi de rosZMI, au văzut cum se ridica fum negru.

UPDATE 03.21 În Narva (Estonia), un monument sovietic reprezentat de un tanc T-34 a fost demontat

„Locul tancului din Al Doilea Război Mondial nu se află pe un piedestal de lângă drumul dintre Narva şi Narva-Jõesuu, ci într-un muzeu”, a comentat preşedintele estonian cu privire la această decizie.

In the Estonian Narva, a Soviet monument to the T-34 tank was dismantled



"The place of the World War II tank is not on a pedestal by the road between Narva and Narva-Jõesuu, but in a museum," the #Estonian President commented on this decision. Video from #Narva. pic.twitter.com/ysfqPR8HtH