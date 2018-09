VIDEO Un concurent de 52 de ani a făcut show şi a întors toate scaunele la Vocea României: La 48 de ani m-am înscris la facultate, urmează masterul

Sandor Dombi, original din Băile Tuşnad, a cântat celebra piesă a lui James Brown „I Feel Good“ şi i-a făcut pe toţi cei patru membri ai juriului să-şi întoarcă scaunele. Artiştii au fost surprinşi să afle vârsta concurentului.

„Pe mine m-a bucurat exrem de mult bucuria ta, foarte mişto. Sunteţi genul de concurent pe care mi-l doresc în echipa mea pentru că am senzaţia că nu a arătat mai nimic din ce poate“, i-a spus Tudor Chirilă, cel care s-a şi întors primul.

„În momentul în care aţi început să cântaţi, am început şi eu să cânt şi mi-a plăcut atât de mult prestaţia încât îmi doream să urc pe scenă lângă dvs., aşa cum a simţit şi publicul. E o calitate foarte bună“, i-a transmis şi Irina Rimes.

„Eşti definiţia bucuriei de a cânta. Mi-ar face o deosebită plăcere să te am în echipa mea şi să ne bucurăm împreună de ce ţi-a lăsat bunul Dumnezeu. Ai talent cu carul“, a încercat şi Andra să-l convingă să i se alăture.

„M-aş bucura foarte tare să am ocazia să lucrez cu dvs. Vocea României este emisiunea tuturor posibilităţilor şi dacă dvs. aţi avut curajul să veniţi la 52 de ani la Vocea României...“, Smiley însă s-a oprit în momentul în care a văzut că bărbatul îi făcea sugestiv cu ochiul lui Chirilă, pe care l-a şi ales drept antrenor.

„Frumuseţea show-ului Vocea României este că nu creează discriminare, pentru că muzica uneşte şi ar trebui ca muzica să unească şi vârstele. Vocea lui e foarte tânără, niciunul dintre noi nu a intuit că are 50+“, a declarat ulterior Tudor Chirilă.

Sandor Dombi, care s-a mutat în Eforie Sud după ce şi-a întâlnit cea de-a doua soţie, a terminat liceul de construcţii şi a lucrat ca zidar. „Ziua lucram ca zidar, scoteam tapeta de pe pereţi şi aveam cântecul «I Just Called To Say I Love You“ prins de perete şi învăţam, pentru că seara mă duceam la restaurant şi cântam. Provin dintr-o familie cu tradiţie de muzică populară, am cântat la foarte multe nunţi“, a povestit Dombi la Pro TV.

El a explicat că a venit la Vocea României pentru că a simţit că acum este momentul, asta după ce s-a înscris la facultate la 48 de ani, recent şi-a dat licenţa şi are în plan un master. De asemenea, la 50 de ani şi-a luat permisul de motociclist şi acum conduce un motor cu care i-a promis antrenorului său că vor merge în Vama Veche.

„Am aşteptat ani de zile să ajung aici. Acasă nici nu m-am gândit vreodată că se va întoarce vreun scăunel. Am zis că îmi încerc norocul şi dacă nu, îmi văd de treburile mele“, a mai spus Sandor Dombi.