Ester Peony, primul interviu după ce a câştigat Eurovision România. Cântăreaţa a dezvăluit povestea din spatele numelui de scenă

Invitată la „Pulsul Zilei“, de la TVR 1, cântăreaţa Ester Peony a vorbit despre participarea la Eurovision 2019 şi a mărturisit că nu s-a aşteptat să câştige Selecţia Naţională. Artista a vorbit şi despre hotărârea de a participa la concursul muzical.

„Ţin minte că eram în studio cu producătorul meu, care a venit cu nişte acorduri muzicale foarte frumoase. Am venit cu linia de voce, apoi am sunat o prietenă care compune versuri şi aşa a luat naştere piesa «On a Sunday» şi toate s-au legat. E o piesă de suflet şi-mi place foarte mult. Mi-am dorit de foarte multă vreme să particip la un asemenea concurs şi iată că şansa a venit acum. Nu m-am aşteptat să câştig, dar pe scena din Tel Aviv voi da tot ce am mai bun pentru a-i face pe toţi mândri de mine“, a spus Ester.

Peony a mărturisit că este fană a concursului Eurovision încă de când era mică: „Încă de când eram copil mă uitam la Eurovision şi ţin minte că atunci când a câştigat Loreen (n.r. - reprezentanta Suediei la Eurovision 2012), care mi-a plăcut foarte mult, eu eram clasa a X-a şi mi-am zis atunci că vreau să particip şi eu. Mi se pare un artist complex şi mi-a plăcut cum s-a prezentat pe scenă, mi-a plăcut piesa cu care a câştigat, mi-a plăcut coregrafia, totul. Văzând-o pe ea, m-am imaginat şi eu acolo, pe scena mare“.

Ester Peony în finala Eurovision România 2019

Artista a povestit şi cum s-a apucat de muzică: „Încă de mică, mama m-a trimis la canto, asta se întâmpla după ce am plecat în Canada, în 2001. Prima oră de canto a fost cu o cântăreaţă de jazz care m-a învăţat diferite tehnici. Uşor, uşor am început să ascult foarte multă muzică şi să mă inspir de la diferiţi artişti, pentru a putea deveni şi eu, la rândul meu, un artist“.

Întrebată care este povestea numelui de scenă, tânăra a povestit: „Nnumele meu din buletin este Ester Alexandra. Iar Peony vine de la numele mamei. Pe ea o cheamă Bujorica, de aici numele, care înseamnă „bujor“ în limba engleză. Am vrut să fac cumva o legătură. Mă simt aproape de ea în felul acesta“.

Artista a vorbit şi despre show-ul pe care îl va susţine pe scena din Tel Aviv şi a declarat că videoclipul piesei cu care va reprezenta România la Eurovision 2019 va fi lansat oficial pe 10 martie.

„Am pregătit videoclipul piesei «On a Sunday» şi abia aştept să vi-l prezint pe 10 martie. A fost filmat într-o casă părăsită, iar eu am interpretat un personaj. Aşa cum sunt şi pe scenă. Acolo mă transform întotdeauna. Legat de show, am început să lucrăm intens la el şi să ne gândim cum l-am putea îmbunătăţi faţă de cel prezentat în finala Selecţiei Naţionale. Am avut foarte mari emoţii pe scenă, am încercat să mă adun şi să mă autodepăşesc. M-am împrietenit şi cu Laura, cu Bella, cu Letiţia, cu ceilalţi concurenţi şi am învăţat câte ceva de la fiecare. M-am simţit copleşită după ce am aflat că am câştigat şi mă bucur foarte mult că am reuşit performanţa asta“, a povestit Ester Peony.

Tânăra a vorbit şi despre întâlnirea cu Netta, câştigătoarea Eurovision 2019, reprezentanta Israelului, care a susţinut un recital în finala Eurovision România 2019.

„Am fost impresionată de ea, e un artist complex, exprimă foarte multe. Mi-ar plăcea să ajung să am siguranţa ei de sine pe scenă. Am multe de învăţat de la ea. Ea a fost un personaj pe scenă, a transmis şi un mesaj puternic şi tot acest întreg cred că asigură succesul unui artist. Şi toate astea contează, de fapt: vocea, show-ul, mesajul transmis pe scenă, toate sunt importante atunci când vrei să câştigi această competiţie“.

Cine este Ester Peony

Ester Peony, cu piesa „On a Sunday“, a adunat cele mai multe puncte din partea juriului internaţional în spectacolul organizat de TVR duminică pe scena Sălii Polivalente din Bucureşti. Tânăra va reprezenta România la Eurovision 2019, concurs ce se va desfăşura în luna mai în Tel Aviv. Victoria ei este una surprinzătoare , având în vedere că ocupantele locurilor 2 şi 3, respectiv Laura Bretan şi Bella Santiago, erau considerate marile favorite în finala Eurovision România 2019. Ester Alexandra Creţu, cunoscută profesional ca Ester Peony, este cântăreaţă şi compozitoare. Pasiunea ei pentru muzică a apărut încă din copilărie, pe când locuia cu familia în Montreal, Canada. În 2014, Ester s-a făcut remarcată în mediul online prin înregistrarea unor cover-uri în stil propriu, fapt care i-a adus aprecierea internauţilor, dar şi piatra de temelie către semnarea unui contract cu o casă de discuri din România.

Un an mai târziu, Ester Peony a debutat pe radio şi TV cu piesa „Sub aripa ta“ (feat. Vescan), care s-a bucurat de succes, clasându-se săptămâni la rând în topurile radiourilor şi posturilor TV de muzică din România. În aceeaşi perioadă, câştigătoarea Eurovision România 2019 a început să concerteze atât solo, cât şi în cadrul unui turneu organizat prin ţară alături de Puya, Vescan, Doddy şi Anastasia. În 2018 lansează primul EP, „Dig It“, unde Ester se numără printre principalii compozitori. Împreună cu Alexandru Şerbu şi Ioana Victoria Badea, ea a compus şi piesa „On a Sunday“, care se va auzi pe scena Eurovision 2019. În prezent, Ester lucrează la primul ei album care va fi lansat în 2019.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: