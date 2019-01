Cine sunt primii şase finalişti Eurovision România 2019 VIDEO

Trooper, Teodora Dinu, Dya & Lucian Colareza, Claudiu Mirea, Bella Santiago şi Vaida sunt primii finalişti Eurovision România 2019.

Dintre aceştia, cinci au fost aleşi de juriu , iar cel de-al şaselea a fost ales prin votul telespectatorilor.

Cei din urmă au ales ca în finala de la Bucureşti să meargă Mirela Vaida, cu piesa „Underground“. Cântăreaţa şi prezentatoarea de televiziune a reuşit să strângă 1825 de voturi. Pe locul doi în preferinţele publicului s-a clasat trupa The Four, cu 661 de voturi, iar pe locul trei s-a poziţionat Steam, cu 394 de voturi.

11 dintre semifinaliştii Eurovision România 2019 au concurat în această seară pentru un loc în Finala Selecţiei Naţionale.

Aceştia au fost: Destin – Trooper, The Call: Dynasty Of Love – Berniceya, Rock This Way – Ommieh & Anakrisez, Skyscraper - Teodora Dinu, Without You (Sin Ti) - Dya & Lucian Colareza, Weight Of The World – Nicola, The Way It Goes – Steam, Underground – Vaida, We Are The Ones - Claudiu Mirea, Song Of My Heart - The Four şi Army Of Love - Bella Santiago.





Primii şase finalişti:





„Destin“ - Trooper

„Skyscraper“ - Teodora Dinu



„Without you (Sin ti)“ - Dya & Lucian Colareza

„We are the Ones“ - Claudiu Mirea

„Army of Love“ - Bella Santiago













„Underground“ - Vaida

Următoarea semifinală va fi pe 10 februarie, la Sala Sporturilor din Arad, urmând ca finala în care se va decide reprezentantul României la Eurovision 2019 să aibă loc pe 17 februarie la Bucureşti.

Juriul naţional va decide cinci câştigători, în timp ce publicul votează timp de 30 de minute şi alege una dintre piesele care merg mai departe în finala Eurovision România 2019.

