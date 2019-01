Ce a obligat-o pe Britney Spears să anunţe că va face o pauză în carieră, întrerupând turneul „Domination"

Cântăreaţa pop Britney Spears a decis să îşi anuleze rezidenţa de la Las Vegas pentru a se ocupa de tatăl ei bolnav, a anunţat ea vineri, conform AFP, citat de News.ro

Starul pop al anilor 1990 şi 2000, care a marcat adolescenţa unei generaţii, ar fi trebuit să înceapă în februarie o serie de concerte într-un cazinou din Las Vegas în cadrul turneului ei "Domination".

"Nu voi mai susţine concerte din turneul "Domination" (...). Am ales ca familia să fie prioritatea mea", a scris ea într-un mesaj publicat pe reţelele de socializare.

"Acum câteva luni, tatăl meu a fost spitalizat şi aproape a murit", a adăugat ea, precizând că "toată energia ei va fi consacrată acum familiei".

Această rezidenţă în capitala americană a jocurilor ar fi fost a doua pentru Britney Spears, care a mai cântat aici între 2013 şi 2017.

Britney Spears, născută pe 2 decembrie 1981, în McComb (Mississippi), este cântăreaţă, dansatoare şi actriţă. Primele două albume de studio ale ei, "Baby One More Time” (1999) şi "Oops!... I Did It Again" (2000), au ajutat-o să devină o vedetă a muzicii pop. De atunci, Britney Spears a câştigat numeroase trofee şi distincţii, între care un Grammy şi două trofee Emmy, a lansat în total 9 albume de studio, cel mai recent fiind "Glory", apărut în august 2016. Discurile ei au fost vândute în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial.