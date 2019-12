Care este cel mai bun film al anului 2019 în topul IMDb VIDEO

Mark Ruffalo, în „Avengers: Endgame“, Joaquin Phoenix în rolul lui Joker şi Brad Pitt şi Leonardo DiCaprio, într-o scenă din „Once Upon a Time in Hollywood“ FOTO Cinemagia

Lungmetrajul lui Tod Phillips, „Joker“, cu actorul Joaquin Phoenix în rol principal, s-a situat pe primul loc în topul celor mai bune filme ale anului 2019 realizat de IMDb, după un succes de box office de peste 1 miliard de dolari.

„Joker“ a ajuns în fruntea topului IMDb, bazat pe popularitatea filmelor şi pe numărul de vizualizări de pe site. Astfel, filmul lui Todd Phillips a învins, în topul realizat de platformă, trei producţii concurente produse de Marvel, precum şi două remake-uri Disney, printre care şi „Regele Leu/ Lion King“, potrivit Daily Mail.

Cu toate astea, „Joker“ a strâns un scor de doar 8.7 pe cunoscuta platforma online.

Următoarele locuri din acest top sunt ocupate de filmul lui Tarantino - „Once Upon a Time in... Hollywood“, cu Leonardo DiCaprio şi Brad Pitt, „Avengers: Endgame“, „Captain Marvel“ şi de „It: Capitolul 2“, „The Lion King“, „Spider-Man: Far From Home“, „Alita: Battle Angel“, „Aladin“ şi „Us“.

La începutul acestei luni, „Joker“, de Todd Phillips, a fost nominalizat la Globurile de Aur pentru Cea mai bună dramă, Cel mai bun regizor, Cea mai bună coloană sonoră, dar şi pentru Cel mai bun actor, în persoana lui Joaquin Phoenix.

Phoenix a fost nominalizat şi la Screen Actors Guild Awards, trofeele acordate de Sindicatul actorilor americani, un puternic indicator pentru succesul la premiile Oscar.