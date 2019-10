Lansarea „Joker“ a iscat noi controverse: spectatorii au părăsit sălile de cinema în timpul proiecţiilor şi cer interzicerea filmului

„Joker“ continuă să stârnească controverse odată cu lansarea sa în cinematografe în acest weekend, scrie Daily Mail.





Nu toată lumea a apreciat filmul extrem de violent, în Joaquin Phoenix îl portretizează pe Arthur Fleck, un bărbat singuratic, abuzat şi cu probleme mintale, un clown a cărui stabilitate este puternic zdruncinată după ce este respins şi neînţeles de societate.





Astfel, mai mulţi spectatori nepregătiţi pentru intensitatea violenţei filmului au părăsit sălile de cinema în care era difuzată producţia, din mai multe părţi ale lumii, şi spun că pelicula este prea instigatoare la violenţă.





Unii dintre ei au mărturisit pe Twitter că au ieşit din proiecţii. Un fan a scris pe Twitter: „Într-adevăr am ieşit de la proiecţia «Joker». Era prea îngrozitor să fiu acolo cu toate modalităţile acelea de a promova violenţa şi problemele mintale“.





„Dacă nu eram la «Joker» cu un prieten, probabil că aş fi ieşit din sală crezând că cineva ar trebui să-i spună lui Trump să tace... Tipul alb de lângă mine a ieşit în ultimele minute ale filmului“, a scris altcineva.





„Prin decizie în unanimitate, noi patru am ieşit din filmul «Joker». Nu am ieşit dintr-un film de ani de zile. Niciodată nu am ieşit dintr-o sală de cinema mai incomod decât acum“, a fost o altă postare.





Alţii s-au grăbit să ceară ca filmul să fie interzis în cinematografe, susţinând că instigă la violenţă, iar personajul principal va fi considerat un model.





„Am plecat de la proiecţia acestui film, «Joker». Interziceţi acest film! Instigă la violenţă, Este o abordare psihologică a minţii“, a comentat un alt internaut.





Totuşi, în weekend-ul care marchează premiera „Joker“ nu au fost raportate acte de violenţă în timpul proiecţiilor după ce Poliţia a luat măsuri sporite de securitate.





„Chiar dacă momentan nu avem indicii concrete că ameninţările vor fi reale în oraşul Los Angeles, le transmitem spectatorilor că poliţiştii vor fi vizibili pe străzi“, a declarat un poliţist.





La proiecţii au existat întreruperi izolate, dar nu a fost nimic ieşit din comun. În Huntington Beach, California, un cinematograf a anulat două proiecţii joi seară, 3 septembrie, după ce a primit o ameninţare, a spus poliţia. Spectacolele de vineri s-au reluat aşa cum era programat.





În New York, poliţia a acţionat după ce un spectator a stârnit temeri scuipându-i pe cei din jur şi aplaudând tare de fiecare dată când personajul lui Joker a ucis pe cineva. Temându-se că are intenţii rele, poliţia l-a escortat pe bărbat din teatru.





Actorii se apără şi spun că pelicula ar trebui, de fapt, să atragă atenţia asupra modului în care societatea tratează persoanele cu probleme psihice. Atât Phoenix, cât şi regizorul Todd Phillips au apărat filmul, actorul spunând că are încredere în audienţe pentru a şti diferenţa dintre corect şi greşit.





Phillips a dezvăluit recent că a fost surprins de critica faţă de „Joker“, deoarece a luat măsuri pentru a insufla „implicaţiile din lumea reală“ a violenţei care nu se găseşte adesea în filmele de desene animate şi în emisiunile de televiziune.





„Nu cred că filmul e neapărat despre bolile psihice, ci despre cum trebuie trataţi cei care suferă de aceste boli psihice“, a spus Todd Phillips.





„Cred că e un lucru bun dacă un film ne face să ieşim din zona de confort sau ne provoacă să gândim diferit“, a spus şi Joaquin Phoenix, interpretul lui Joker.





În ciuda acestor nemulţumiri, se pare că în ziua lansării, 4 octombrie, au fost generate încasări în valoare de 39,9 milioane de dolari şi se aşteaptă ca la finalul weekendului să se ajungă la suma de 92 de milioane de dolari.





Interpretarea lui Joaquin Phoenix a fost unanim lăudată de critic i. Noul film Warner Bros îl prezintă pe Arthur Fleck, un bărbat singuratic, abuzat şi cu probleme mintale, a cărui stabilitate este puternic zdruncinată după ce este respins şi neînţeles de societate. În ciuda faptului că „Joker“ a stârnit recenzii favorabile, a fost recompensat cu Leul de Aur la Veneţia şi criticii sunt de părere că va intra în cursa pentru Oscar, au fost şi câteva voci care şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la unele scene mai tulburătoare, dar şi la faptul că personajul, ale cărui acţiuni devin violente, este prezentat cu empatie şi ar putea fi luat drept un model.





În acest context, în urmă cu câteva zile, actorul a mai avut o reacţie controversată, când s-a enervat şi a întrerupt un interviu după ce a fost întrebat dacă nu cumva anumite scene din film ar putea încuraja acte de violenţă în viaţa reală. În loc de răspuns, Phoenix s-a ridicat de pe scaun şi a plecat. Potrivit jurnalistului Robbie Collin, în timp ce se îndrepta spre ieşire, actorul a spus: „De ce ai pune o asemenea întrebare?“.