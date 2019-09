Criticii, hipnotizaţi de Joaquin Phoenix în rolul lui Joker. Actorul, care a fost nevoit să slăbească foarte mult, a mărturisit că „a luat-o razna“ în timpul filmărilor

Criticii de film s-au îndrăgostit de modul în care Joaquin Phoenix îl portretizează pe Joker în primul film dedicat exclusiv poveştii celebrului răufăcător din universul DC Comics.

Actorul, cu trei nominalizări la Oscar, este descris ca fiind uimitor, fermecător şi înfricoşător, iar cei mai mulţi specialişti sunt convinşi că în 2020 va fi recompensat în sfârşit de Academia Americană cu o statuetă. „Phoenix se îndreaptă direct către Oscar“, a declarat directorul artistic al Festivalului de la Veneţia, Alberto Barbera.

Însă cea mai mare apreciere este faptul că specialiştii compară interpretarea lui Phoenix cu cea a lui Heath Ledger, care în 2009 a fost recompensat postum cu un Oscar pentru „The Dark Knight“ şi a rămas în conştiinţa colectivă drept cel mai bun Joker din istorie. Există şi voci care afirmă chiar că Phoenix îl surclasează pe Ledger.

Deşi premiera mondială va fi pe 5 octombrie, „The Joker“ are deja un scor fabulos pe Rotten Tomatoes, de 87%.

Criticul Richard Lawson, de la „Vanity Fair“, este de părere că filmul este încântător, are un stil incontestabil şi o încărcătură grea, în timp ce David Rooney, de la „The Hollywood Reporter“, consideră că Phoenix însufleţeşte un personaj patetic.

„Există o psihoză înfiorătoare în modul în care acest rol este jucat. Acest studiu psihologic al personajului neo-noir este, probabil, cel mai bun film adiacent de la «The Dark Night» încoace“, mai notează Rooney.

Făcând referire la ceilalţi actori care l-au adus la viaţă pe marile ecrane pe Joker – Cesar Romero, Jack Nicholson, Jared Leto şi Heath Ledger –, criticul Eric Eisenberg, de la CinemaBlend, sugerează că Joaquin Phoenix a făcut cea mai bună treabă de până acum.

„Acest personaj presupune o transformare radicală, să te dedici cu totul şi este remarcabil să-l văd pe Joaquin Phoenix în această postură, jucând de parcă ar fi primul actor care a primit acest rol şi, într-un fel, chiar este“, a notat Eisenberg.

Criticul revistei „Forbes“, Mark Hughes cataloghează „The Joker“ drept unul dintre cele mai bune filme ale anului 2019, iar despre interpretarea lui Phoenix spune că este „neînfricată, uimitoare, care transmite emoţii profunde. Joker-ul devine o manifesate vie a răului, ne face să acceptăm că ceva monstruos zace în sufletul lui“.

„Cert este că toată lumea va fi uimită de ceea ce a realizat Phoenix, pentru că este ceva ce mulţi au crezut imposibil – o portretizarea care egalează şi poate chiar o depăşeşte pe cea a lui Ledger“, punctează Hughes.

„Phoenix nu ne lasă niciodată să uităm că în curând va apărea monstrul, dar el este o figură atât de bântuitoare încât nu putem să nu ne lamentăm în momentul în care această transformare are loc“, scrie şi Tim Grieson de la Screen Daily.

IndiWire este de părere că „The Joker“ este fără îndoială cea mai îndrăzneaţă reinventare cinematografică de la „The Dark Night“, iar „The Guardian“ vorbeşte despre „un film glorios, îndrăzneţ şi exploziv“.

„Joaquin Phoenix este pur şi simplu uluitor. A pierdut în greutate pentru acest rol, pare subţire, fragil, flămând. Umbrele par că-i sculptează oasele proeminente. Toate gesturile lui sunt precise – felul în care se mişcă, felul în care stă, felul în care fumează. Intensitatea dată de prezenţa sa fizică este la cote uriaşe, ceea ce este captivant şi chiar copleşitor în unele momente“, scrie şi Empire.

La rândul lui, Joaquin Phoenix a mărturisit, într-o conferinţă din cadrul Festivalului de la Veneţia, că „a început să o ia razna“ în perioada în care s-a pregătit pentru acest rol. Actorul a slăbit 25 de kilograme, lucru care spune că l-a afectat la nivel psihic.

„Primul lucru a fost pierderea în greutate, cu asta am început. După cum s-a dovedit, acest lucru chiar te afectează la nivel psihic şi începi să înnebuneşti în momentul în care slăbeşti atât de mult într-un timp atât de scurt“, a explicat starul.

El a dezvăluit şi că unul dintre cele mai dificile aspecte a fost să imită celebrul râs al personajului şi că a repetat foarte mult înainte de a face acest lucru în faţa mai multor persoane. „Sincer, nu am crezut că voi reuşi să o fac (să râdă ca Joker – n.red.). Am repetat singur mult timp şi apoi l-am chemat pe Todd să-i arăt ce a ieşit, pentru că nu mă simţeam pregătit să o fac pe platourile de filmare, în faţa tuturor. Mi-a luat foarte mult timp“, a mărturisit actorul.

Phoenix a recunoscut şi că şi-a dorit să evite să se inspire din celelalte portretizări ale lui Joker, dorindu-şi să creeze un rol „neidentificabil“.

„Mi-am dorit libertatea de a crea ceva unic. Este un personaj fictiv, dar nu mi-am dorit ca un psihiatru să poată identifica genul de persoană care am fost. Aşa că pe tot parcursul filmărilor, în fiecare zi, am simţit că descoperim noi aspecte ale personajului şi noi nuanţe ale personalităţii sale, până în ultima zi. Cine a fost în primele săptămâni de filmări a fost complet diferit de cine este la sfârşitul filmului. A evoluat constant. Nu am mai avut niciodată o asemenea experienţă. Cu cât mai imprevizibil şi mai slab l-am făcut să pară, cu atât a fost mai interesant“, a mai spus Joaquin Phoenix.

