Ariana Grande a refuzat titlul „Dame“ oferit de Regina Elisabeta. Care este motivul

Ariana Grande a refuzat titlul „Dame” oferit de regina Marii Britanii (92 de ani) pentru eforturile făcute de cântăreaţă în urma atacului terorist de la finalul concertului ei susţinut în Manchester în mai 2017.

Artista americană a fost lăudată pentru felul în care a acţionat în urma atentatului, inclusiv pentru organizarea concertului „One Love Manchester”, la o lună după atac, scrie news.ro.

O sursă a mărturisit că artista a refuzat „politicos“ oferta casei regale, considerând că este „prea curând”, citează NME.

„Ariana a fost flatată, dar a spus că este prea curând. Ea a explicat că încă jeleşte. S-a temut că unii dintre cei afectaţi vor considera asta o insensibilitate. Comitetul i-a scris, însă ea a refuzat politicos”, a declarat sursa pentru The Sun.

În urma concertului din iunie 2017, o petiţie privind acordarea titlului „Dame” Arianei Grande a primit numeroase semnături şi a fost susţinută de mai multe figuri publice.

Născută pe 26 iunie 1993, în Florida, Ariana Grande a debutat ca actriţă în musicalul „13”, pe Broadway. A devenit cunoscut la nivel internaţional în 2013, cu melodia „The Way”, inclusă pe primul ei album, „Yours Truly”, lansat în acelaşi an. În 2014, Ariana Grande a primit premiul categoriei „Breakthrough Artist of the Year” al Music Business Association, în semn de recunoaştere a performanţei artistei pe durata anului 2013.

De atunci a mai lansat trei albume de studio. Anul acesta, în august, a apărut „Sweetener”, iar pentru iarna aceasta este anunţat „Thank U, Next”.