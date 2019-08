Anca Serea a născut. Vedeta a devenit mamă pentru a şasea oară

„Mereu am spus că ne mai dorim un copilaş şi iată că minunea s-a întâmplat. Sarcina nu a fost programată, dar se pare că energia gândurilor noastre s-a concretizat undeva în octombrie anul trecut. Primul trimestru de sarcină nu a fost unul prea prietenos, am avut stări specifice acestei perioade, cumulate şi cu anemia mea, pe care o ţin sub control, dar şi cu o tensiune foarte mică“, a mai povestit, acum ceva timp, Anca pentru revista Unica