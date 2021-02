Încă un „terorist“ la catedră, dat în vileag. Ce măsuri ia Universitatea Bucureşti

Tânăra susţine că a urmat cursurile Facultăţii de limbi şi literaturi străine de la Universitatea din Bucureşti, dar că a fost silită să le abandoneze.





„Doresc să povestesc motivul pentru care drumul meu şi al FLLS-ului a luat sfârşit. Am fost la suedeză-engleză la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii Bucureşti. Când am terminat liceul, am dorit să urmez ceva ce îmi place, aşa că în clasa a XI-a mi-am adresat această întrebare de multe ori: «Ce îmi place să fac şi să studiez la şcoală?». Am ajuns la concluzia că îmi plăcea limba engleză şi am decis să încep pregătirea pentru admiterea de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. Ulterior, m-am hotărât să aleg specializarea filologie suedeză-engleză”, mai spune tânăra.





„La început am fost tare încântată“





Geanina adaugă că, la început, lucrurile mergeau bine, însă, foarte curând, ele au degenerat:





„A durat 2-3 săptămâni până când profesorii de la suedeză şi-au dat aramă pe faţă, în special doamna C.V., cea care coordonează totodată catedra de suedeză. Această femeie, deşi nu poate fi numită aşa, s-a asigurat că începând de atunci, viaţa noastră va deveni un calvar. Acela a fost momentul când am descoperit cu adevărat ce înseamnă frica, anxietatea, stresul şi atacurile de panică”.





Din 35 de studenţi câţi erau în anul I, mai spune fata, au rămas în anul al doilea doar 24.





„Ce s-a întâmplat cu ceilalţi 11? Păi, hai să vedem. La cursurile lui C.V. eram în permanenţă jigniţi, făcuţi în toate felurile, «balcanici», «bătuţi în cap», «facem ţara de ruşine», «copii de grădiniţă care n-au ce căuta la facultate», «cum e posibil ca unul ca tine să intre la această facultate, nu înţeleg», «sub orice critică», «analfabeţi» «toţi ţăranii ar putea înţelege suedeză, dar în grupa asta mai greu» şi lista poate continua”, mai spune fosta studentă.





Cursurile online, un coşmar





Geanina Maria mai mărturiseşte că profesoara ţipa la studenţi fără a avea un motiv întemeiat.





„Mi se rupea sufletul când îmi vedeam colegele că plâng în pauze sau chiar plecau pentru că nu mai puteau suporta cursurile acelea. Cuvintele cu care aş putea descrie acea perioadă sunt «stres, ameninţări, jigniri, ţipete, ceartă, circ». Una peste alta, trecem în mediul online unde lucrurile ai zice că stau mai bine. Dar, din păcate, nu e aşa. Toată lumea era mai liniştită deoarece era protejată de ecranul laptopului şi parcă furia şi nervii doamnei C.V. nu mai păreau aşa ameninţătoare de la distanţă. Dar a intervenit o altă problemă. Abuzul de putere. Dacă nu îi convenea ceva la un student, nu îi dădea accept în conferinţă sau chiar îl scotea în mijlocul cursului din aceasta, nici măcar nu primeau mailuri cu materiale sau link-urile de la zoom. Dacă încercau să intre la cursuri, unora dintre ei nu le era permis accesul. Mulţi nu au putut intra în examene pentru că nu erau primiţi la cursuri şi, ulterior, nu aveau numărul necesar de prezenţe pentru a susţine examenul. Nici în sesiunea de restanţă lucrurile nu au fost mai roz, când, la fel ca înainte, nu dădea accept studenţilor să intre la sesiunea de restanţe, chiar dacă aceştia doreau să le susţină”, adaugă fosta studentă.





Ce spune conducerea universităţii





În urma apariţiei în presă a mărturiilor Gianinei, conducerea universităţii a început să facă verificări. Marţi a avut loc o discuţie cu studenţii a conducerii facultăţii, iar miercuri s-a întrunit comisia de integritate.





Contactat de „Adevărul“, rectorul Universităţii Bucureşti, prof.dr. Marian Preda, a explicat că aşteaptă rezultatul discuţiilor din comisia de integritate.





„De câteva zile, cazul se află în procedurile normale de la facultate, s-au audiat părţile, şi studenţii şi doamna profesoară, s-a întrunit şi comisia de integritate. În funcţie de concluzii, dacă se confirmă într-o măsură rezonabilă acuzele studenţilor, atunci voi propune comisie de disciplină. Aceasta ar trebui să propună, la rândul ei, o sancţiune mai uşoară sau mai gravă, în funcţie de ce constată. Această sancţiune trebuie apoi votată în forurile de administraţie ale universităţii. Vă promit că vom fi cât se poate de operativi, dar trebuie să urmăm şi noi nişte proceduri, fiind preocupaţi şi chiar îngrijoraţi de situaţie”, mai spune rectorul.

„Sper ca mesajul acesta să ajungă cât mai sus şi să fie de asemenea un semnal de alarmă atât pentru conducerea facultăţii, cât şi pentru viitorii absolvenţi de liceu ce urmează să îşi aleagă facultatea”, îşi începe postarea de pe reţeaua de socializare Geanina Maria.