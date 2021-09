De la rechizite, uniforme, manuale sau caiete la tablete sau calculatoare, aceştia trebuie să se asigure că sunt pregătiţi indiferent dacă şcoala se va desfăşura fizic sau online. Toate acestea presupun cheltuieli semnificative pentru părinţi. Şi pentru a fi siguri că pot fi ţinute sub control, există câteva lucruri pe care le poţi face pentru a economisi bani.

Fie că vorbim de alcătuit liste clare pentru cumpărături, profitat de oferte speciale sau de achiziţionat calculatoare SH, uite 4 moduri în care poţi fi sigur că ţii cheltuielile sub control.

1.Alcătuieşte o listă cuprinzătoare cu toate lucrurile de care au nevoie copii pentru începutul anului şcolar

Şi în cazul achiziţiilor pentru începutul de an şcolar, e important să te organizezi şi să faci o listă cu tot ce are nevoie copilul tău. De cele mai multe ori, inclusiv şcolile pot oferi o listă generală de necesare, pe care le poţi personaliza în funcţie de lucrurile pe care le ai deja. Împarte lista pe categorii, astfel încât să-ţi faci o idee şi de unde ai nevoie să faci cumpărăturile. Lista te va ajuta să ţii cheltuielile sub control în momentul în care ajungi în magazin. Vei evita şi tentaţiile de a lua mai multe lucruri decât ar fi necesar. Dar, vei avea şi o privire de ansamblu asupra achiziţiilor, astfel încât să vezi unde ai nevoie de investiţii mai serioase, cum ar fi cumpărarea de calculatoare SH.

2.Verifică dacă poţi cumpăra tot ce ai nevoie online

În general, vei găsi aproape toate lucrurile de care are nevoie copilul tău pentru începutul anului şcolar şi pe magazinele online. Avantajul de a cumpăra online este că te vei ţine de lista de mai sus mult mai uşor şi vei evita, astfel, să faci cheltuieli suplimentare. Multe dintre magazinele online au şi promoţii speciale sau campanii de „Back to school” cu discounturi semnificative.

3.Urmăreşte campaniile de reduceri dedicate începutului de an şcolar

Nu doar magazinele online au promoţii dedicate noului an şcolar, ci şi magazinele fizice. Aşa că, fii cu ochii pe campaniile lor de reduceri şi verifică ce oferte te avantajează cel mai mult. Multe magazine oferă fie reduceri semnificative, fie posibilitate de a cumpăra două produse la preţ de unul. Ceea te va ajuta să economiseşti dacă ai de achiziţionat lucruri pentru mai mulţi copii. Dacă ai de luat lucruri mai costisitoare, cum ar fi calculatoare SH, caută să vezi ce lichidări de stocuri au pentru a beneficia de preţuri avantajoase.

4.Nu ezita să cumperi produse SH, mai ales când vine vorba de cele mai costisitoare, cum ar fi calculatoare SH

Ultimul an, şcoala s-a desfăşurat atât în format fizic, cât şi online şi mulţi părinţi au oferit copiilor telefoanele sau tabletele lor pentru a se conecta la cursuri. Tocmai de aceea e important să fii pregătit în cazul în care şi în această toamnă vor avea copiii cursuri online. Şi cum este foarte dificil pentru aceştia să se uite în ecrane mici pentru peste 4 ore pe zi, soluţia este să achiziţionaţi calculatoare SH sau monitoare SH. De ce SH? Deoarece vei economisi o sumă considerabilă de bani pe care o poţi folosi pentru a cumpăra celelalte lucruri de care are nevoie copilul tău. Mai mult, există magazine online care vând calculatoare SH sau monitoare SH verificate şi performante, astfel că nici nu vei simţi diferenţa între un dispozitiv SH şi unul nou.

Un astfel de magazin este şi IT-SH.ro, unde găseşti promoţii la calculatoare SH, monitoare SH, imprimante laser SH şi chiar şi componente second-hand pentru diverse modele de calculatore sau laptop-uri. Mai mult, magazinul are periodic cele mai bune oferte şi discounturi semnificative la toate produsele de pe stoc. În plus, beneficiezi de transport gratuit la achiziţii de peste 300 de lei, dar şi garanţie astfel încât să fii sigur că ai parte de produse performante şi de calitate.